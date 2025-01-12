Що розповів перший полонений Україною солдат КНДР

Поранені солдати КНДР не перебувають у критичному стані

Українські військові вперше взяли в полон двох північнокорейських військових у Курській області. Один із них заявив, що в Росії зафіксовано "значні" втрати у боях проти Сил оборони України. Варто зазначити, що північнокорейці вперше відкрито заявили про втрати росіян.

Напередодні про їхнє захоплення повідомляла українська сторона, а пізніше підтвердило Розвідувальне агентство Південної Кореї. Про це пише Yonhap News Agency.

Розвідка республіки цитує слова одного з полонених солдатів КНДР про те, що серед північнокорейських солдатів у Росії були "значні" втрати.

"(Ми) продовжуватимемо ділитися інформацією, пов’язаною з північнокорейськими полоненими, у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", — заявили в Раді безпеки та оборони України.

Українське відомство додало, що поранені солдати КНДР не перебувають у критичному стані. До речі, за оцінками офіційних осіб Південної Кореї, Пхеньян направив близько 11 000 військових до Росії для допомоги Кремлю у війні проти України.

За даними розвідки Південної Кореї станом на минулий місяць, щонайменше 100 військовослужбовців КНДР було вбито, і ще близько 1000 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі показали перше фото та розшифрування записки північнокорейського військового з блокноту, який він носив із собою під час війни.