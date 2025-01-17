Зеленский наградил сотни военных: среди них легендарные бойцы

Одну из наград передали маме погибшего воина

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоил старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск – посмертно. Также глава государства отметил орденами воинов, которым удалось взять в плен первых солдат из Северной Кореи на Курском направлении.

Информация об этом была опубликована на официальной странице Владимира Зеленского в Facebook. На соответствующем видео с церемонии видно, что глава государства передал награду Масловского его маме.

"Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина будет всегда помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", — отметил Зеленский.

В то же время орденами были отмечены украинские военные, которым удалось пленить первых солдат из Северной Кореи на Курском направлении.

"Ордена ІІІ степени – Богдана Хмельницкого и "За мужество" – получили воины-десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и воины Сил специальных операций Украины – Отдельного центра специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславича", — подчеркнул президент.

Дмитрий Масловский — что о нем известно

Дмитрий был военным 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск.

Родился 7 ноября 1994-го в Любашевской общине Одесской области.

В сети с ним распространилось видео, которое было снято на поле боя. На нем военный вступил в рукопашный бой с вражеским штурмовиком. Он бросил гранату через окно частного дома, однако после неудачных попыток выбить оккупанта он вырвал у россиянина автомат и перешел к рукопашному бою, пишет РБК-Украина.

Дмитрий Масловский / Фото из Facebook

В ходе боя противнику удалось перехватить нож, которым он нанес ранения Масловскому.

Последние слова Дмитрия в тот момент: "Дай я пойду спокойно. Не трогай меня, я уже все".

Напомним, ранее родители бывшего журналиста "Телеграфа" Андрея Топчия получили орден за своего сына. Награду вручил министр культуры Николай Точицкий.