Суд запретил банку требовать задолженность по кредиту у предпринимателя, который служит в ВСУ

Дело будет рассмотрено после демобилизации должника

Центральный апелляционный хозяйственный суд сделал невозможным взыскание задолженности по кредиту с предпринимателя, который находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

Об этом свидетельствует определение суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

В мае 2024 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Укргазбанка к физическому лицу-предпринимателю Кравченко Игорю Владимировичу и частному предприятию "Хай-Тек 2010", директором которого является тот же Кравченко И.В., о солидарном взыскании задолженности в сумме 984 580,33 грн, состоящей из задолженности по кредиту на сумму 534 980 грн и задолженностей по процентам.

Не согласившись с указанным решением суда, частное предприятие "Хай-Тек 2010" обратилось в Центральный апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение Хозяйственного суда Запорожской области в части взыскания процентов.

Далее выяснилось, что Кравченко находится на военной службе по мобилизации и не может прибыть в суд. Согласно закону, суд остановил апелляционное дело до того момента, когда ответчик прекратит свое пребывание в ВСУ.

Таким образом, поскольку до принятия решения по апелляции решение предыдущей инстанции не вступило в силу и не может быть исполнено, с военного не будут пытаться взыскать средства в пользу банка до его демобилизации.

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