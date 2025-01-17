Колектори відсудили в українки 100 тисяч гривень. Скільки грошей вона взяла в мікрокредит

Мікропозика обернулася для українки стотисячним боргом

Полтавський суд зобов'язав місцеву мешканку сплатити колекторській компанії 100 тисяч гривень через несплату мікропозики. Жінка оформила позику у розмірі 25 тисяч гривень через мобільний додаток ще в жовтні 2023 року та не повернула її вчасно.

За рік через нараховані відсотки та прострочення платежів сума заборгованості зросла вчетверо. Про це йдеться у рішенні Ленінського районного суду міста Полтави.

Кредит полтавчанка взяла всього на один рік. Для оформлення позики їй знадобився лише мобільний телефон із додатком кредитної компанії. Гроші миттєво надійшли на банківську картку позичальниці. Щоправда, за швидкість і простоту оформлення довелося платити чималі відсотки – 1,99% на день.

Оскільки боржниця не виконала своїх зобов'язань, у липні 2024 року кредитор продав борг колекторській компанії. На момент звернення до суду сума заборгованості склала уже 100 тисяч гривень. З них: 25 тисяч – тіло кредиту, понад 45 тисяч – відсотки за користування позикою до продажу боргу, та майже 30 тисяч – додаткові нарахування за прострочення.

У підсумку суд не лише задовольнив вимоги колекторів щодо стягнення заборгованості, а й зобов'язав боржницю компенсувати витрати на адвоката в розмірі 10 тисяч гривень і сплатити близько 2500 гривень судового збору. Таким чином, кредит у 25 тисяч гривень обійдеться полтавчанці у більш ніж 113 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині начальника ТЦК засудили за мобілізацію чоловіка. З'ясувалося, що мобілізований мав бронь.