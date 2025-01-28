Таємниця для Зеленського. Про що насправді могли говорити Путін та Байден у Женеві

Зеленський зізнався, що українська влада знає не усі подробиці подій перед вторгненням РФ

Володимир Зеленський досі не знає, про що говорили Джо Байден та Володимир Путін під час зустрічі у Женеві 2021 року. Про це український президент розповів в інтерв'ю італійській газеті Il Foglio.

"Мені й зараз цікаво, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії. Я хотів би знати. Історія нам обов'язково це розповість", — сказав Зеленський журналістці Чечілії Саллі. На думку президента України, США мали б бути у нормандському форматі. Він також вважає, що Захід діяв неправильно перед початком повномасштабної війни. Зеленський зізнався — навіть українська влада не знає всіх подробиць тих подій.

Нагадаємо, що Путін і Байден зустрілися у Женеві 16 вересня 2021 року. Тоді між США та Росією були дуже напружені стосунки через російські кібератаки та дії Кремля проти України.

Путін після зустрічі заявив, що тему України обговорювали "мазком". За його словами, Росія не братиме на себе жодних зобов'язань, крім тих, що записані у Мінських угодах. Він знову назвав Майдан "державним переворотом" і звинуватив Київ у небажанні виконувати Мінські домовленості.

Путін також прокоментував російські військові навчання біля кордонів України та в Криму. Він сказав, що Росія проводить навчання на "своїй території", а от США, мовляв, підтягують техніку до кордонів РФ. Тому, за його словами, хвилюватися має Росія, а не Америка. Путін також прокоментував справу Олексія Навального і сказав, що той знав, що його заарештують після повернення до Росії.

Байден був чітким у питанні України. Він наголосив, що США підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність. Президент США також підтвердив, що Мінські угоди — це головний шлях до миру. Щодо Навального американський президент був категоричним — якщо опозиціонер помре у в'язниці, на Росію чекають "руйнівні наслідки".

Після переговорів Байден і Путін зробили спільну заяву. У ній вони погодилися, що ядерної війни не можна допустити.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп доручив організувати розмову з Путіним. Він також сказав, що припинить війну в Україні.