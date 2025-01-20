Трамп доручив організувати розмову з Путіним: коли це станеться

Будь-які переговори між Трампом і Путіним відображатимуть "різкий відхід від підходу президента Джо Байдена"

Дональд Трамп, якого обрали президентом США вчергове пообіцяв припини війну в Україні. Він доручив після інавгурації організувати дзвінок правителю Росії Володимиру Путіну, аби домовитися про зустріч з ним.

Про це Трамп сказав під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації. Пише CNN із посиланням на джерела

"Я припиню війну в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", — сказав він.

Видання пише, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями після його присяги з однією метою – обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

Ще в ролі кандидата у президенти Трамп обіцяв покласти край війні протягом одного дня після вступу на посаду. Але в CNN зазначили, що напередодні його інавгурації, коли мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення, майже напевно, що він порушить цю обіцянку.

Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – в тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Чиновники з команди національної безпеки Трампа почали працювати над підготовкою до телефонної розмови з Путіним кілька тижнів тому. Наразі неясно, чи була остаточно узгоджена дата розмови.

Як тільки Трамп вступить на посаду, американські та російські чиновники можуть розпочати серйозну роботу над організацією особистої зустрічі. Новий президент заявив, що переговори вже організовуються, але Кремль заявив, що почекає, поки Трамп вступить на посаду, щоб почати офіційну підготовку. Швейцарія та Сербія заявили, що готові організувати цю зустріч.

Видання зазначає, що будь-які переговори між Трампом і Путіним відображатимуть "різкий відхід від підходу президента Джо Байдена". Адже Байден не говорив безпосередньо з Путіним майже три роки.

"Трамп бачить речі по-іншому. Його погляд, описаний людиною, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряма взаємодія з Путіним – це саме те, що потрібно для пошуку рішення, яке дозволить покласти край війні", — йдеться у матеріалі видання.

Зараз невідомо, наскільки Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо надання Києву зброї та розвідувальних даних, і – окрім того, що він виступає проти вступу України до НАТО – він не сказав, на які гарантії безпеки може погодитися, щоб задовольнити президента Володимира Зеленського.

Він також не уточнив, хто платитиме за відновлення України, хоча, виходячи з його попередніх коментарів, навряд чи це будуть Сполучені Штати.

Раніше "Телеграф" писав, що американський аналітик дав пораду, як змінити думку Трампа про Україну в НАТО.