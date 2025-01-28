Тайна для Зеленского. О чем действительно могли говорить Путин и Байден в Женеве

Зеленский признался, что украинские власти знают не все подробности событий перед вторжением РФ

Владимир Зеленский до сих пор не знает, о чем говорили Джо Байден и Владимир Путин во время встречи в Женеве 2021 года. Об этом украинский президент рассказал в интервью итальянской газете Il Foglio.

"Мне и сейчас интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии. Я хотел бы знать. История нам обязательно это расскажет", — сказал Зеленскийй журналистке Чечилии Салли. По мнению президента Украины, США должны быть в нормандском формате. Он также считает, что Запад действовал неправильно перед началом полномасштабной войны. Зеленский признался — даже украинские власти не знают всех подробностей тех событий.

Напомним, что Путин и Байден встретились в Женеве 16 сентября 2021 года. Тогда между США и Россией были очень напряженные отношения из-за российских кибератак и действий Кремля против Украины.

Путин после встречи заявил, что тему Украины обсуждали "мазком". По его словам, Россия не будет брать на себя никакие обязательства, кроме тех, которые записаны в Минских соглашениях. Он снова назвал Майдан "государственным переворотом" и обвинил Киев в нежелании выполнять Минские договоренности.

Путин также прокомментировал российские военные учения у границ Украины и в Крыму. Он сказал, что Россия проводит учения на "своей территории", а вот США, мол, подтягивают технику к границам РФ. Поэтому, по его словам, волноваться должна Россия, а не Америка. Путин также прокомментировал дело Алексея Навального и сказал, что тот знал, что его арестуют по возвращении в Россию.

Байден был четким по вопросу Украины. Он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Президент США также подтвердил, что Минские соглашения – это главный путь к миру. Относительно Навального американский президент был категоричен — если оппозиционер умрет в тюрьме, Россию ждут "разрушительные последствия".

После переговоров Байден и Путин сделали совместное заявление. В ней они согласились, что ядерную войну нельзя допустить.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп поручил организовать разговор с Путиным. Он также сказал, что прекратит войну в Украине.