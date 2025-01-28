США хотіли вбити Путіна? Такер Карлсон здивував черговим "інсайдом" (відео)

У соціальних мережах відреагували на заяви Карлсона

Відомий своїми проросійськими поглядами американський журналіст Такер Карлсон, який нещодавно взяв інтерв'ю у Лаврова, зробив нову провокаційну заяву. Він стверджує, що команда Джо Байдена та особисто держсекретар Тоні Блінкен нібито намагалися вбити Володимира Путіна.

Про це Карлсон заявив, спілкуючись з журналістом Меттом Таїббі. При цьому журналіст не надав жодних доказів чи деталей щодо своїх тверджень.

"Це одна з причин, через яку Тоні Блінкен (колишній держсекретар США — Ред.) домагався справжньої війни, намагаючись вбити Путіна, наприклад. Що робила адміністрація Байдена – вони намагалися вбити Путіна", – заявив американський журналіст.

Карлсон назвав такі спроби "проявом божевілля". За його словами, вбивство російського лідера могло б призвести до хаосу з ядерним арсеналом РФ. Американський журналіст також згадав про підрив "Північних потоків", назвавши це "атакою США на Німеччину", яка, на його думку, зруйнувала німецьку економіку та може знищити НАТО.

У соціальних мережах користувачі відреагували на заяви Карлсона. Більшість коментаторів висміяли його слова. "Якби хотіли, то вбили б", – написав один з користувачів. Інші припустили, що журналіст "заразився" після спілкування з представниками Кремля. Окремі коментатори порівняли заяви Карлсона з пошуком хайпу та піаром. Ось кілька найцікавіших коментарів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як Борис Джонсон висловився про Такера Карлсона та його інтерв'ю з Путіним. Політик назвав журналіста "каналізаційною трубою".