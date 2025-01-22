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Байден залишив прощальне послання Трампу: що в ньому сказано

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп та Джо Байден Новина оновлена 22 січня 2025, 23:44
Дональд Трамп та Джо Байден

Новий президент повідомив, що послання було "надихаючим"

Президент США Дональд Трамп розповів про зміст листа, який залишив йому попередній глава Білого дому Джо Байден. Традиція залишати листи своїм наступникам у Вашингтоні існує з 1989 року.

Про це пише Fox News. Зазначається, що Байден побажав всього найкращого в наступні чотири роки.

"Американський народ і люди по всьому світу дивляться на цю будівлю через її стабільність під час неминучих штормів історії. Я молюся за те, щоб найближчі чотири роки були часом процвітання, миру та благодаті для нашої нації. Нехай вас благословить і спрямовує Господь, як він благословляє і спрямовує нашу країну з її заснування", — сказано у листі.

Видання зазначає, що Трамп виявив листа лише коли перевірив робочий стіл після того, як йому поставив відповідне запитання один із журналістів. Він також пожартував, що міг би й не знайти повідомлення й за рік

"Це був дуже гарний лист. Це був трохи надихаючий лист", — додав американський президент.

Як повідомлялося раніше, Трамп закликав Росію укласти угоду щодо завершення її війни проти України. Інакше він пригрозив їй вживанням економічних заходів.

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#США #Джо Байден #Дональд Трамп