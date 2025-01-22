Байден залишив прощальне послання Трампу: що в ньому сказано
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Новий президент повідомив, що послання було "надихаючим"
Президент США Дональд Трамп розповів про зміст листа, який залишив йому попередній глава Білого дому Джо Байден. Традиція залишати листи своїм наступникам у Вашингтоні існує з 1989 року.
Про це пише Fox News. Зазначається, що Байден побажав всього найкращого в наступні чотири роки.
"Американський народ і люди по всьому світу дивляться на цю будівлю через її стабільність під час неминучих штормів історії. Я молюся за те, щоб найближчі чотири роки були часом процвітання, миру та благодаті для нашої нації. Нехай вас благословить і спрямовує Господь, як він благословляє і спрямовує нашу країну з її заснування", — сказано у листі.
Видання зазначає, що Трамп виявив листа лише коли перевірив робочий стіл після того, як йому поставив відповідне запитання один із журналістів. Він також пожартував, що міг би й не знайти повідомлення й за рік
"Це був дуже гарний лист. Це був трохи надихаючий лист", — додав американський президент.
Як повідомлялося раніше, Трамп закликав Росію укласти угоду щодо завершення її війни проти України. Інакше він пригрозив їй вживанням економічних заходів.