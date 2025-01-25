Зміна керівництва Агенції оборонних закупівель: Безрукова заявила, що буде ігнорувати рішення Умєрова

Безрукова додала, що була шокована заявою Умєрова про розрив контракту

Директор Агентства оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова заявила, що буде далі виконувати свої обов'язки попри заяву міністра оборони Рустема Умєрова про розірвання контракту з нею. Безрукова нагадала, що Наглядова рада АОЗ продовжила контракт з нею ще на один рік, це рішення має для неї пріоритет.

Про це Безрукова заявила у коментарі виданню Forbes. За її словами, продовження контракту відбулося згідно з чинним законодавством.

"Мене обрано керівником Агенції відповідно до законної процедури. Я ним лишаюсь, не бачу поки що, яким чином це можна змінити і юридично, і за своєю суттю… Наглядова рада ініціювала проведення незалежного аудиту АОЗ з залученням агенції НАТО і відповідно за результатами цього аудиту мали бути зроблені висновки. Щоб оголосити новий конкурс на посаду голови АОЗ після цього, потрібно принаймні кілька місяців.Тож було прийняте рішення продовжити контракт зі мною. 21 січня Наглядова рада його підтримала одноголосно. Всі документи належним чинам оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ", – заявила вона.

Безрукова додала, що була шокована заявою Умєрова про розрив контракту. Призначення керівником АОЗ Арсена Жумаділова вона назвала спробою тиску на Наглядову раду Агенції, а також зазначила, що заява Умєрова виглядає, як "спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству".

Також вона розповіла, що за день до засідання Наглядової ради Міноборони внесло низку правок, зробивши це без погодження з АОЗ та НР. Зокрема серед правок було право на звільнення директора та заступників за погодженням з міністерством.

"Наглядова рада АОЗ повідомила, що такі вимоги є неприйнятними та направила лист до Міноборони щодо пропозиції внести зміни до статуту і привести його у відповідність законодавству… Тобто, насправді це повний юридичний крінж, й те, чого взагалі не мало відбутися, якщо діяти відповідно до законодавства", – резюмувала вона.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров вирішив звільнити свого заступника Дмитра Кліменкова та директорку агенції оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України Марину Безрукову.