Президента призвали вмешаться в возобновление работы Агентства оборонных закупок

Президента Украины Владимира Зеленского призывают вмешаться для возобновления работы Агентства оборонных закупок. С просьбой к главе государства обратилась Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Об этом говорится на их Facebook-странице. Отмечается, что, несмотря на выделение Министерством финансов еще 3 января 2025 года 19 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта.

"Это ставит под угрозу своевременную поставку критически важных боеприпасов и техники для Сил Обороны Украины", — говорится в сообщении.

Более того, как пишет NAUDI, такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность, ведь более 80 предприятий ОПК, которые в прошлом году обеспечили более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты.

"Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, угрожающего срывом поставок вооружения минимум на два месяца.

NAUDI призывает Президента Украины принять безотлагательные меры по нормализации работы "Агентства оборонных закупок" и гарантировать стабильное финансирование контрактов, ведь от этого зависит обеспечение наших воинов оружием на передовом", — добавляется в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что после скандала с закупками был уволен заместитель главы Минобороны Рустем Умеров Клименков Дмитрий Олегович.