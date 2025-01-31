Купили капибару за 100 тысяч и не только. Зоопарк на Черниговщине объявлял немалые тендеры

Капибару должны были получить еще в прошлом году

На Черниговщине в Менский зоопарк закупили одну птицу и животное за немалые средства. Речь идет о розовом фламинго за 240 тысяч грн и одном капибаре за 100 тысяч грн.

Об этом свидетельствуют данные портала zakupivli.pro. Отмечается, что капибару купили еще в 2024 году, а вот фламинго планируют приобрести в этом году.

Заказчиком выступает Менский зоологический парк общегосударственного значения. А предметами закупки – розовый фламинго и капибара самец. При этом в документах на тендер не указаны поставщики и возраст животных, птиц.

Из госбюджета Украины на третий год полномасштабного вторжения на это выделено 240 тысяч гривен и 99 тысяч гривен. Тендер на закупку капибары состоялся в июне 2024 года, а конечный срок исполнения договора – 31 декабря 2024 года.

Фламинго планируют закупить до 1 апреля 2025, а тендер объявляли 29 января 2025 года.

За два года зоопарк объявлял немало тендеров на корма, орудия для уборки и тому подобное. На закупку животных израсходовано более 340 тысяч гривен.

Напомним, один из портов Украины провел странный тендер, ведь на закупку Coca-Cola и Sprite потратили немалую сумму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Киевводоканал" объявил немалый тендер. На туалетную бумагу и носовые платки потратят 2 млн грн.