На Чернігівщині хочуть закупити презервативи чиновникам за космічні гроші

Замовник — комунальне підприємство

У Чернігівській області оголосили цікавий тендер на понад 100 тисяч грн. Міська рада хоче витрати ці кошти на покупку засобів гігієни та презервативів.

Про це свідчать дані порталу zakupivli.pro. Зазначається, що замовником виступає комунальне підприємство "Теплокомуентерго".

Предмет закупівлі — парфуми, засоби гігієни та презервативи (мило господарське) на суму 102 359,60 грн. За договором, строк поставки встановлено до 31 грудня 2025 року.

При цьому у документації на тендер вказана дивна назва предмета закупівлі, зокрема презервативи, а в дужках господарське мило. Його мають протягом року використовувати у адмінбудівлях міської ради міста Чернігова.

В описі предмета закупівлі вказано, що йдеться про господарське мило 72% у кількості 5 260 штук. Тобто 1 брусок мила коштує 19,45 грн.

Водночас на деяких порталах його можна придбати за 11-13 грн за брусок. До того ж, виходячи з вказаної кількості мила, щодня в установах мають використовувати по ~14 брусків мила, щоб до кінця 2025 року його витратити.

Нагадаємо, що чиновники на Волині купили костюми зайчика та котика за понад 20 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що філармонія замовила реклами у соцмережах майже на мільйон гривень. Йдеться про Національну філармонію України, яка за рекламу заплатить протягом року 930 600 гривень.