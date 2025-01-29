На новорічні листівки світовим лідерам від Зеленського витратили бюджетні гроші: про яку суму йдеться

Тендер виграла ФОП Коваль, яка ще жодного разу не програла

Державне управління справами витратило на розробку електронної новорічної листівки для вручення главам іноземних держав 20 тисяч гривень.

Про це свідчать дані, розміщені на сайті Zakupivli.pro. Відповідні послуги Банковій надала ФОП Коваль Ольга Юріївна.

В акті надання послуг від 26 грудня 2024 року зазначено, що підприємець виконала роботи із розробки електронної новорічної листівки для вручення главам іноземних держав. Її послуги оцінили у 20 тисяч гривень.

В результаті співпраці сторони не мають одна до одної претензій.

До речі, починаючи з жовтня 2024 року, Коваль брала участь у п’яти тендерах на платформі Prozzoro, і виграла всі п’ять. Загальна сума договорів становила 121 тисячу гривень.

Нагадаємо, "Київводоканал" вирішив витратити понад два мільйони на засоби гігієни. Компанія оголосила тендер на постачання туалетного паперу, носовичків, серветок та рушників на суму 2 016 650,98 грн.

Раніше "Тернопільводоканал" вирішив придбати елітні смартфони за бюджетні кошти. КП оголосило тендер на покупку чотирьох телефонів виключно червоного кольору. Причина вибору кольору залишилася невідомою.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі оголосили тендер на послуги з утримання та технічного обслуговування об’єктів вуличного освітлення. Очікувана вартість робіт становить 351,7 млн грн.