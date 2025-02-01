Оформити відстрочку без військового квитка: юристи дали чітку відповідь, чи можливо це

Такий документ має оформлюватись на основі усіх необхідних папірців

Відстрочка від мобілізації, на яку має право певна категорія військовозобов'язаних, має оформлюватись лише за наявності військово-облікового документа.

Усі чоловіки, що хочуть оформити відстрочку, повинні особисто звернутись до районного ТЦК та СП із заявою на відстрочку та документами, які підтверджують їхнє право на неї. Про це нагадали фахівці юридичної компанії INSEININ.

Заява на оформлення подається особисто чоловіком до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку.

А, згідно з постановою Кабміну, приймання документів на відстрочку може відбутись за умови наявності письмового або електронного військово-облікового документа. Якщо цього документа немає, то ТЦК має повне право відмовити у наданні відстрочки.

У разі оформлення відстрочки онлайн через "Резерв+" перевірка військово-облікових документів проводиться автоматично. Тому і тут військовозобов'язаному необхідно мати актуальні дані про перебування на обліку в ТЦК та військово-обліковий документ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з чоловіків чекати на повістки з 1 лютого.