Штраф від ТЦК можна не платити? Як цього уникнути

Інколи повідомлення від ТЦК не мають юридичної сили

В Україні за порушення правил військового обліку або мобілізації передбачено штрафні санкції. Їхній розмір становить від 17 до 25 тисяч гривень.

Як оскаржити штраф від ТЦК та СП, пояснює адвокатка Дарія Тарасенко. За її словами, далеко не всі штрафи накладаються законно, а деякі й зовсім не мають юридичної сили.

Щоб штраф був дійсним, керівник територіального центру комплектування має видати офіційну постанову про адміністративне правопорушення. Документ обов’язково повинен містити підпис посадової особи та печатку установи . Без такого документа громадяни не зобов’язані сплачувати штраф.

Тарасенко розповідає, що на практиці трапляються випадки, коли замість належної постанови військовозобов'язаним видають неофіційні папери з реквізитами для сплати. Такі "повідомлення" не мають юридичної сили, тому сплачувати за ними штраф не потрібно.

Як оскаржити штраф

Адвокатка радить при отриманні повідомлення про штраф обов’язково вимагати офіційну постанову, де будуть зазначені:

підстави для накладення штрафу,

докази правопорушення,

підпис і печатка посадової особи.

Маючи цей документ, можна звернутися до юриста для оцінки його законності та можливого оскарження в судовому порядку.

Нагадуємо, що оплатити штраф можна кількома способами. Громадяни можуть звернутися до кас будь-якого українського банку або скористатися онлайн-банкінгом. Для цього необхідно вказати реквізити, зазначені в повідомленні про адміністративне порушення.

Зазначимо, якщо громадянин вважає штраф несправедливим, він має право подати скаргу. Оскаржити постанову можна протягом 10 днів з моменту її отримання.

Раніше "Телеграф" писав, який штраф за втрату військового квитка та як відновити документ. Недбале поводження чи втрата військового квитка тягне за собою адміністративну відповідальність.