Покарання для ТЦК та ВЛК: нардеп пояснив, що може сповільнити ухвалення закону

Зараз профільний комітет повинен напрацювати зміни у законодавстві та створити дієвий механізм покарання

В Україні незабаром з'явиться закон, який дозволить карати працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та лікарів з військово-лікарських комісій (ВЛК) за незаконну мобілізацію громадян. Проте ухвалення механізмів для покарання працівників ТЦК та ВЛК може затягнутися через суди, які йдуть зараз над генералами та офіцерами в Україні.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, вже почалася перевірка скарг громадян України, яких ТЦК намагалися мобілізувати попри наявні законні підстави для відстрочки чи бронюванні від мобілізації; в деяких випадках представники ТЦК намагалися мобілізувати заброньованих працівників оборонних підприємств.

"Коли я розібрав кейси, то була історія, коли людина була заброньована – в нього в реєстрі "Оберіг" працівниця ТЦК винесла з реєстру запис, що він заброньований. Таким чином його мобілізували. Це в принципі є злочином, це підробка. І за це передбачена відповідальність", – пояснив нардеп.

Зараз профільний комітет повинен напрацювати зміни у законодавстві та створити дієвий механізм покарання. Проте є нюанс: процес ухвалення законопроєкту про покарання для ТЦК може ускладнитися через суди над генералами.

"Цей законопроєкт, я думаю, буде доволі важко рухатись з урахуванням того, що є прецедент щодо суду над відповідними командирами та генералами. Ну і, на мій погляд, нам потрібно спочатку розібратися з цим кейсом, щоб рухатися далі у частині підвищенні покарань", – резюмував Федієнко.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо кримінальної відповідальності працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації. Законопроєкт №12442 внесли до парламенту у понеділок, 27 січня 2025 року.

Також раніше "Телеграф" писав, чи можуть співробітники ТЦК забирати військово-обліковий документ. Його забирають для того, щоб в ньому була зроблена відмітка про проходження військово-лікарської комісії.