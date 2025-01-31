Призиватимуть і молодших 25, і старших 50 років. Кому чекати повістки з 1 лютого

Під мобілізацію підлягають і "обмежено придатні"

У лютому продовжується загальна мобілізація. Військовозобов'язані громадяни можуть отримати виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії та подальшого призову на службу.

"Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати з 1 лютого 2025 року. Згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

отримали статус "придатний" під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

раніше мали статус "обмежено придатний", але зобов’язані пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року;

володіють дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.

Чи можуть мобілізувати чоловіків старше 50 років

У 2024 році з’явилася інформація про секретну директиву Командування Сухопутних військ, яка нібито забороняє призов чоловіків віком від 50 років. Згідно з нею, у цьому віці можуть мобілізувати лише громадян, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Адвокат Євген Филипець підкреслив, що мобілізація чоловіків після 50 років триває. Такі люди можуть бути мобілізовані, але, як правило, їх залучають до підрозділів забезпечення.

За його словами, чутки про нібито зупинення мобілізації чоловіків старше 50 років поширилися після заяви одного з народних депутатів. Проте жодних офіційних документів, які підтверджують цю інформацію, немає.

Чи мобілізують чоловіків до 25 років

Громадяни віком до 25 років, які мають статус призовників, не підлягають мобілізації. Однак, якщо особа цього віку має статус військовозобов’язаного, вона може бути призвана на службу.

До військовозобов’язаних належать:

чоловіки, які відслужили строкову службу в мирний час;

випускники військових кафедр та військових вишів, які отримали військово-облікову спеціальність.

Студенти: хто може отримати повістку

Згідно із законодавством, відстрочку від мобілізації мають студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, а також аспіранти та докторанти. Водночас мобілізації можуть підлягати:

студенти заочної або вечірньої форми навчання;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, які навчаються на рівні нижчому за попередню освіту;

відраховані студенти.

Варто зазначити, що з 2025 року денна форма навчання для аспірантів-контрактників скасовується, тож вони більше не матимуть права на відстрочку.

Чи можуть мобілізувати людину з відстрочкою

Якщо громадянин має право на відстрочку, але не підтвердив її документально, він може отримати повістку. Крім того, мобілізації можуть підлягати особи, якщо їхня відстрочка оформлена неналежним чином або прострочена.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати з України у лютому. Для перетину державного кордону потрібно зібрати певні документи.