"Війна — самий ідіотський винахід людей": найпотужніші цитати Кузьми Скрябіна

З дня гибелі музиканта пройшло 10 років

Сьогодні, 2 лютого, 2025 року, виповнилося 10 років з дня загибелі співака та письменника Андрія Кузьменка. Його творчість вирізнялася щирістю та глибоким розумінням життя, а його слова розібрали на цитати. Україна втратила великого Скрябіна, але він назавжди залишиться у наших серцях.

Його пісні й досі наспівують люди різних поколінь, а фрагменти з інтерв’ю часто можна побачити у мережі. Деякі слова Кузьми виявилися пророчими та актуальними й нині, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Телеграф" вирішив пригадати найпотужніші цитати Кузьми Скрябіна. Тепер йому навіки 46.

Андрій Кузьменко завжди мав радикальну позицію щодо діяльності політиків, яку відкрито висловлював у публічному просторі. Він завжди матеріально допомагав воїнам АТО і приїздив до них у лікарні. На запитання журналіста, чого він найбільше боїться у житті, Скрябін відповів:

"Найбільше всього у світі я боюся війни. Війна — самий ідіотський винахід людей. І то, що вона час від часу повторюється — то є саме жахливе"

Кузьма Скрябін ніколи не боявся різко критикувати чиновників, корупцію та несправедливість. Його слова відображали позицію багатьох українців, які прагнули змін.

Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, шоб пожошче. Такий собі садомазохізм в генах.

То є біда нашого народу, що ми є "тєрпіли".

Про трасу Кривий-Ріг — Олександрія:

Я би назвав її спа-салоном, панове депутати. Не треба тратити бабки на то, щоби ходити і мнути свою ж*пу на дорогих масажистів, просто-напросто — сідайте на "таврію", знімайте крісло, ж*пу — на банановий ящик, і в цюйво ямку — й*бс! І не треба, не треба ні масажа, не треба ламати собі голову куда піти в фітнес-клуб, всьо приходить само-собою. Дякую вам за ту х"йню.

Про українців:

Я дуже багато їжджу по країні. І так багато тямущих, розумних, інтелігентних людей є в народі, а нами чомусь мають керувати хами, грабіжники, злодії, бандити. Чому воно так? Напевно, ми самі в цьому винні.

Андрій Кузьменко також завжди надихав українців. Нерідко під час його концертів у глядачів виступали сльози через його чуттєві слова.

"БУДЬ ЩАСЛИВИЙ І ЦІНУЙ ТЕ, ЩО В ТЕБЕ Є! У тому-то й річ, що все можна було б замінити цією короткою фразою. Але для цього потрібно зрозуміти якісь важливі моменти, пройти певний шлях. А якщо ти вже досяг успіху — знайди в собі сили цінувати того, хто тобі допоміг до цього прийти!".

"Люди! Гарного вам дня, хоча я навіть не знаю, що сьогодні — вівторок чи субота і пофіг, вбивайте хамство посмішкою".

Про правило свого життя Андрій Кузьменко казав просто: "Не ср*ти в душу іншим". "Не думай про завтра — це за тисячу років, а я завжди поряд, і що таке щастя не знають мільйони, а ми його творим", — співав Скрябін у своїй пісні.

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року, повертаючись із Кривого Рогу, де його гурт давав концерт. Його автівка зіштовхнулася з молоковозом. Серце Скрябіна перестало битися через пів години від отриманих травм. Музикант похований один у родинному склепі в Брюховичах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок, де жив Кузьма Скрябін у Києві. У столиці музикант мешкав у типовій "сталінці", далеко від центру столиці.