"Война — самое идиотское изобретение людей": самые мощные цитаты Кузьмы Скрябина

Со дня гибели музыканта прошло 10 лет

Сегодня, 2 февраля, 2025 года, исполнилось 10 лет со дня гибели певца и писателя Андрея Кузьменко. Его творчество отличалось искренностью и глубоким пониманием жизни, а его слова разобрали на цитаты. Украина потеряла великого Скрябина, но он навсегда останется в наших сердцах.

Его песни до сих пор напевают люди разных поколений, а фрагменты из интервью часто можно увидеть в сети. Некоторые слова Кузьмы оказались пророческими и актуальными и сейчас во время полномасштабного вторжения России в Украину. Телеграф решил вспомнить самые мощные цитаты Кузьмы Скрябина. Теперь ему навеки 46.

Андрей Кузьменко всегда имел радикальную позицию по поводу деятельности политиков, которую открыто выражал в публичном пространстве. Он всегда материально помогал воинам АТО и приезжал к ним в больницу. На вопрос журналиста, чего он больше всего боится в жизни, Скрябин ответил:

"Больше всего в мире я боюсь войны. Война — самое идиотское изобретение людей. И то, что она время от времени повторяется — это самое ужасное"

Кузьма Скрябин никогда не боялся резко критиковать чиновников, коррупцию и несправедливость. Его слова отражали позицию многих украинцев, которые стремились к переменам.

Украинцы выбирают такого, что сначала с вазелином, а потом уже без вазелина, чтобы пожестче. Некий садомазохизм в генах.

Это беда нашего народа, что мы "терпилы".

О трассе Кривой Рог — Александрия:

Я бы назвал ее спа-салоном, господа депутаты. Не надо тратить бабки на то, чтобы ходить и сминать свою ж*пу на дорогих массажистов, просто-напросто — садитесь на "таврию", снимайте кресло, ж*пу — на банановый ящик, и в яйцо ямку — й*бс! И не надо, не нужно ни массажа, не надо ломать себе голову куда пойти в фитнес-клуб, все приходит само собой. Благодарю вас за ту х*йню.

Об украинцах:

Я очень много езжу по стране. И так много толковых, умных, интеллигентных людей есть в народе, а нами почему-то должны руководить хамы, грабители, воры, бандиты. Почему это так? Наверное, мы сами в этом виноваты.

Андрей Кузьменко тоже всегда вдохновлял украинцев. Нередко во время его концертов у зрителей выступали слезы из-за его чувственных слов.

"БУДЬ СЧАСТЛИВ И ЦЕНИ ТО, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ. В том то и дело, что все можно было бы заменить этой короткой фразой. Но для этого нужно понять какие-то важные моменты, пройти определенный путь. А если ты уже добился успеха — найди в себе силы ценить того, кто тебе помог к этому прийти! ".

"Люди! Хорошего вам дня, хотя я даже не знаю, что сегодня — вторник или суббота и пофиг, убивайте хамство улыбкой".

О правиле своей жизни Андрей Кузьменко говорил просто: "Не ср*ть в душу другим". "Не думай о завтра – это за тысячу лет, а я всегда рядом, и что такое счастье не знают миллионы, а мы его творим", – пел Скрябин в своей песне.

Напомним, что Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года, возвращаясь из Кривого Рога, где его группа давала концерт. Его машина столкнулась с молоковозом. Сердце Скрябина перестало биться через полчаса от полученных травм. Музыкант похоронен один в семейном склепе в Брюховичах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом, где жил Кузьма Скрябин в Киеве. В столице музыкант жил в типичной "сталинке", вдали от центра столицы.