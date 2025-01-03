Типова "сталінка" та дивний меморіал біля будинку: як виглядає двір, де мешкав Кузьма Скрябін у Києві

Співак жив у столиці, поблизу станції метро "Берестейська"

Український співак, поет та продюсер Андрій Кузьменко, вдова якого стала жертвою шахраїв нещодавно, став культовим виконавцем. Його слова стали пророчими, а пісні з гордістю слухають мільйони. Проте, виріс Кузьма Скрябін у маленькому місті Новояворівськ, а у Києві мешкав у типовій "сталінці", далеко від центру столиці.

Зараз у дворі встановлена меморіальна інсталяція. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядає місце, де мешкав Андрій Кузьменко.

Що відомо про дитинство і юність Кузьми Скрябіна

Народився Андрій Кузьменко 17 серпня 1968 року в місті Самбір, що на Львівщині. За кілька років його родина переїхала до міста Новояворівськ, де й почався творчий шлях співака. Також він навчався у школі в місті Новий Розділ. Там у нього з’явилася мрія — стати водієм сміттєвоза.

Мама Андрія Кузьменка була вчителькою музики, а батько — інженером. Майбутній співак навчався у музичній школі за класом фортепіано. Вищу освіту здобував у Львівському медінституті, на факультеті стоматології. Проте, закінчив навчання він лише заради батьків, адже йому це було нецікаво.

У рідному Новояворівську на фасаді ПК "Кристал" зображений мурал із зображенням Андрія Кузьменка. Відкрили його 17 серпня — у День народження артиста.

Де мешкав Кузьма Скрябін у Києві

У столиці Скрябін мешкав на просп. Берестейському 80\57, поруч зі станцією метро Берестейська. Саме там у травні 2024 було встановлено меморіальну інсталяцію. Варто зазначити, що на честь артиста було названо не проспект, де він жив, а провулок на мікрорайоні "Вітряні гори".

Меморіал має нетиповий вигляд: на двох металевих рейках встановлено портрет співака і його цитата щодо ставлення до війни. "Найбільше всього у світі я боюся війни. Війна – це найдурніший винахід людей. І то що вона час від часу повторюється – то є найжахливіше". Під портретом встановлено гітару. Також на портреті є рядки з пісні "Старі фотографії".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок Кучми у рідному селі на Чернігівщині. Там на місці батьківської хати звели особняк.