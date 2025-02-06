Бої в Курській області тривають уже пів року: три причини, чому операція ЗСУ стала унікальною

Операція ЗСУ увійде в історію

Рано-вранці вівторка, 6 серпня 2024 року, в російських джерелах почала поширюватися панічна інформація про прорив українських військових у Курську область. Те, що вважалося неможливим, сталося і ЗСУ практично без опору змогли зайняти низку важливих прикордонних населених пунктів.

Унікальна спецоперація поставила в глухий кут російське керівництво і напевно увійде до підручників історії. А "Телеграф" рівно через пів року після її початку нагадує, чим вона особлива.

Україна зайняла територію іншої держави

Перед початком Курської операції у світових ЗМІ про Україну похмуро згадували у контексті того, що вона "видихнулася", її армія має проблеми з бойовим духом, а Росія перемагає. Однак ця хвиля закінчилася 6 серпня, коли ЗСУ зайняли Суджу.

У цьому плані операція унікальна ще й тому, що це зруйнувало давні побоювання союзників України, що бої на російській території з використанням західного озброєння неминуче призведе до початку ядерної війни або до якоїсь іншої ескалації конфлікту.

Короткочасні рейди в прикордонних російських областях проводилися і раніше, але для цього використовувалися сили російської опозиції на кшталт "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР). Проте саме у Курській області вперше було застосовано регулярні підрозділи української армії.

Війна перейшла на територію Росії

Важливим психологічним моментом було те, що вперше з часів Другої світової війни російським військам довелося вести оборону на своїй території. Це призвело до паніки в прикордонних областях, призвело до масової евакуації та підірвало міф про "недоторканність" російських кордонів.

Крім того, самі росіяни звернули увагу на звіти своєї місцевої влади, яка раніше повідомляла про виділення величезних грошей на фортифікацію. З огляду на швидкий прорив ЗСУ виникли сумніви в тому, що гроші не осіли в кишенях чиновників.

Дуже показовим було й те, що навіть Кремль на початкових етапах намагався переконати своїх громадян, що "жодної паніки немає", а операція є черговим рейдом за участю кількох сотень людей.

Бої у Курській області на 4 лютого

Залучення військ третьої країни

Попри обіцянки провести контратаку та відтіснити ЗСУ до кордону України, на практиці російські війська змогли лише частково повернути території під свій контроль. Навіть через пів року бої в Курській області тривають.

Оскільки росіяни зазнали величезних втрат у боях на Покровському напрямку, то на Курську область знайти резерви не вдалося. Тому вони вдалися до допомоги регулярної армії іншої країни – КНДР.

Можна багато говорити про участь іноземних добровольців та найманців у боях, проте саме під час Курської операції війська третьої країни були залучені до війни на офіційному рівні. Примітно, що допомога була потрібна саме країні-агресорці, яка до цього звеличувала здібності своєї армії та мала багаторазову перевагу над силами країни, що обороняється.

Втім, навіть попри залучення північнокорейських військових, організувати повноцінний контрнаступ їм не вдалося, тому станом на 6 лютого 2025 року бої в Курській області продовжуються.

Полонений північнокореєць

Як повідомлялося раніше, під час боїв у Курській області було розгромлено елітний північнокорейський підрозділ. При цьому росіяни, зважаючи на все, навіть не намагалися їм пояснити, що таке сучасна війна.