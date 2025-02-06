Бои в Курской области длятся уже полгода: три причины, почему операция ВСУ стала уникальной

Операция ВСУ войдет в историю

Ранним утром вторника, 6 августа 2024 года, в российских источниках начала распространяться паническая информация о прорыве украинских военных в Курскую область. То, что считалось невозможным, случилось и ВСУ практически без сопротивления смогли занять ряд важных пограничных населенных пунктов.

Уникальная спецоперация поставила в тупик российское руководство и наверняка войдет в учебники истории. А "Телеграф" спустя ровно полгода после ее начала напоминает, чем она особенна.

Украина заняла территорию другого государства

Перед началом Курской операции в мировых СМИ об Украине мрачно вспоминали в контексте того, что она "выдохлась", ее армия испытывает проблемы с боевым духом, а Россия побеждает. Однако эта волна закончилась 6 августа, когда ВСУ заняли Суджу.

В этом плане операция является уникальной еще и потому, что это разрушило давние опасения союзников Украины, что бои на российской территории с использованием западного вооружения неизбежно приведет к началу ядерной войны или к какой-то другой эскалации конфликта.

Стоит напомнить, что кратковременные рейды в пограничных российских областях проводились и до этого, но для этого использовались силы российской оппозиции вроде "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР). Однако именно в Курской области впервые были применены регулярные подразделения украинской армии.

Война перешла на территорию России

Важным психологическим моментом было и то, что впервые со времен Второй мировой войны российским войскам пришлось вести оборону на своей территории. Это привело к панике в пограничных областях, привело к массовой эвакуации и подорвало миф о "неприкасаемости" российских границ.

Помимо того, сами россияне обратили внимание на отчеты своих местных властей, которые до этого сообщали о выделении огромных денег на фортификацию. Учитывая быстрый прорыв ВСУ, возникли сомнения в том, что деньги не осели в карманах чиновников.

Весьма показательным было и то, что даже Кремль на начальных этапах старался убедить своих граждан, что "никакой паники нет", а операция является очередным рейдом с участием нескольких сотен человек.

Бои в Курской области на 4 февраля

Привлечение войск третьей страны

Несмотря на обещания провести контратаку и оттеснить ВСУ к границе Украины, на практике российские войска смогли лишь частично вернуть территории под свой контроль. Даже спустя полгода, бои в Курской области продолжаются.

Поскольку россияне понесли огромные потери в боях на Покровском направлении, то на Курскую область найти резервы не удалось. Поэтому они прибегли к помощи регулярной армии другой страны — КНДР.

Можно много говорить об участии иностранных добровольцев и наемников в боях, однако именно во время Курской операции войска третьей страны были привлечены к войне на официальном уровне. Примечательно, что помощь потребовалась именно стране-агрессору, которая до этого превозносила способности своей армии и имела многократное преимущество над силами обороняющейся страны.

Впрочем, даже несмотря на привлечение северокорейских военных, организовать полноценное контрнаступление им не удалось, поэтому по состоянию на 6 февраля 2025 года бои в Курской области продолжаются.

Пленный северокореец

Как сообщалось ранее, во время боев в Курской области было разгромлено элитное северокорейское подразделение. При этом россияне судя по всему даже не пытались им объяснить, что такое современная война.