Путіна більше турбує Трамп, ніж Курська область, про яку він забув
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Доля регіону стає незручною темою для глави Кремля
Володимир Путін під час публічних виступів практично повністю перестав згадувати Курську область. Він вважає за краще не говорити про те, що відбувається в регіоні.
Про це свідчить аналіз, здійснений ресурсом "Агентство". Такий стан речей може говорити про певні успіхи ЗСУ на Курщині та про уповільнення просування військових РФ.
Згідно з опублікованими даними за останні півроку Путін у публічній площині згадав Курську область всього 30 разів, що мізерно мало для регіону, в якому йдуть запеклі бої.
У січні 2025 року президент РФ лише один раз згадав про Курщину. Це сталося під час вітання працівників прокуратури. Січень став першим місяцем з початку вторгнення ЗСУ, коли він майже не висловлювався публічно щодо ситуації у Курській області.
Очевидно, Путіну зараз більше цікавий Дональд Трамп, ніж доля Курщини. Про це свідчить той факт, що у січні він встиг двічі згадати президента США.
У грудні 2024 року Путін згадував про Курщину вісім разів і в цей же період призначив новим губернатором регіону Олександра Хінштейна.
У листопаді глава Кремля говорив про Курську область п’ять разів, а у вересні — чотири рази.
Найінтенсивніше Курську область Путін згадував у серпні 2024 року — на початку спецоперації ЗСУ в регіоні. Цього місяця він говорив про Курщину вісім разів, але при цьому за один виступ міг кілька разів згадувати про те, що відбувається в області.
Журналісти "Агентства" припускають, що таке "затишшя" пов'язане з тим, що в січні 2025 року повернення Росією територій у Курській області серйозно сповільнилося, а площа бойових дій скоротилася на 33,4 кв км.
"Це найнижчі темпи просування російської армії в регіоні із серпня. До 30 січня ЗСУ зберігають контроль над 439,5 кв км території Курської області. Ще 187 кв км перебувають у "сірій зоні"", — йдеться в повідомленні.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що головком ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як воюють солдати КНДР у Курській області. Сирський зазначив, що військові КНДР на фронті беруть своєю масовою складовою, як діяли війська у радянські часи. Проте є нюанс – війна зараз зовсім інша, ніж могли представити собі радянські генерали.