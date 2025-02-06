Рус

Що об’єднує українське суспільство: соціолог назвав три чинники

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Навіть за тисячі кілометрів від Батьківщини українці пам'ятають, хто вони такі
Навіть за тисячі кілометрів від Батьківщини українці пам'ятають, хто вони такі. Фото Getty Images

З 2021 року патріотичний блок найбільше посилився

Інститут соціології НАН України проводив моніторинг громадської думки, і серед запитань було: що об'єднує людей в українському суспільстві. Найчастіше обирали варіант відповіді — віра в краще майбутнє. 2021 року це було близько 30%, а 2024-го — майже 53%.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАНУ Сергій Дембіцький. Він пояснив, що ще консолідує і тримає докупи українців.

За його словами, також посилився чинник національної ідеї побудови української держави. Вибір цього індикатора зріс з 10% у 2021 році, до 35 відсотків 2024-го.

— Це популярний термін — "національна ідея", але будемо відвертими, консенсусу в розумінні змісту національної ідеї серед українців нема, — зауважує соціолог.

Також респонденти часто вказували патріотичні почуття громадянина України. Цей показник був на рівні 16-17%, а став 38%, тобто відбулося суттєве зростання, наголошує Сергій Дембіцький.

— Розуміння важливості власного громадянства як об'єднавчого чинника посилилося. Люди зрозуміли — якщо втратимо державу, то втратимо свій звичний спосіб життя. Тобто патріотичний блок найбільше посилився. Це означає, що у суспільства є запит на патріотизм. Ключове питання тут полягає у тому, чи готові політичні еліти на цей запит відповісти, — поділився думкою експерт. — Не через пропаганду та медіапроєкти, а системними багаторічними діями, що формують стійкі національні цінності та відповідні традиції.

Важливо і те, що наше суспільство є дуже неоднорідним в соціально-політичному значенні. Тому наповнення національної ідеї змістом, а також модель реалізації українського патріотизму для різних соціальних груп, мають бути компромісним універсалістським варіантом, що відкидає будь-які форми дискримінації та вчить доброзичливості українців один до одного. Не впевнений, що ми рухаємося саме в цьому напрямі, — додав заступник директора Інституту соціології НАНУ.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що стоїть а небажанням українців йти в ТЦК на мобілізацію.

Теги:
#Опитування #Соціологія #Інститут соціології НАН України #Сергій Дембіцький