Що об’єднує українське суспільство: соціолог назвав три чинники

З 2021 року патріотичний блок найбільше посилився

Інститут соціології НАН України проводив моніторинг громадської думки, і серед запитань було: що об'єднує людей в українському суспільстві. Найчастіше обирали варіант відповіді — віра в краще майбутнє. 2021 року це було близько 30%, а 2024-го — майже 53%.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАНУ Сергій Дембіцький. Він пояснив, що ще консолідує і тримає докупи українців.

За його словами, також посилився чинник національної ідеї побудови української держави. Вибір цього індикатора зріс з 10% у 2021 році, до 35 відсотків 2024-го.

— Це популярний термін — "національна ідея", але будемо відвертими, консенсусу в розумінні змісту національної ідеї серед українців нема, — зауважує соціолог.

Також респонденти часто вказували патріотичні почуття громадянина України. Цей показник був на рівні 16-17%, а став 38%, тобто відбулося суттєве зростання, наголошує Сергій Дембіцький.

— Розуміння важливості власного громадянства як об'єднавчого чинника посилилося. Люди зрозуміли — якщо втратимо державу, то втратимо свій звичний спосіб життя. Тобто патріотичний блок найбільше посилився. Це означає, що у суспільства є запит на патріотизм. Ключове питання тут полягає у тому, чи готові політичні еліти на цей запит відповісти, — поділився думкою експерт. — Не через пропаганду та медіапроєкти, а системними багаторічними діями, що формують стійкі національні цінності та відповідні традиції.

Важливо і те, що наше суспільство є дуже неоднорідним в соціально-політичному значенні. Тому наповнення національної ідеї змістом, а також модель реалізації українського патріотизму для різних соціальних груп, мають бути компромісним універсалістським варіантом, що відкидає будь-які форми дискримінації та вчить доброзичливості українців один до одного. Не впевнений, що ми рухаємося саме в цьому напрямі, — додав заступник директора Інституту соціології НАНУ.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що стоїть а небажанням українців йти в ТЦК на мобілізацію.