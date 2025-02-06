Что объединяет украинское общество: социолог назвал три фактора

С 2021 года патриотический блок больше усилился

Институт социологии НАН Украины проводил мониторинг общественного мнения и среди вопросов был: что объединяет людей в украинском обществе. Чаще все выбирали вариант ответа — вера в лучшее будущее. В 2021 году это было около 30%, а в 2024 – почти 53%.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доктор социологических наук, заместитель директора Института социологии НАНУ Сергей Дембицкий. Он объяснил, что еще консолидирует и держит вместе украинцев.

По его словам, также усилился фактор национальной идеи построения украинского государства. Выбор этого индикатора вырос с 10% в 2021 году до 35 процентов в 2024-м.

— Это популярный термин — "национальная идея", но будем откровенны, консенсуса в понимании содержания национальной идеи среди украинцев нет, — отмечает социолог.

Также респонденты часто указывали на патриотические чувства гражданина Украины. Этот показатель был на уровне 16-17%, а стал 38%, то есть произошел существенный рост, отмечает Сергей Дембицкий.

— Понимание важности собственного гражданства как объединяющего фактора усилилось. Люди поняли: если потеряем государство, то потеряем свой привычный образ жизни. То есть, патриотический блок больше усилился. Это означает, что у общества есть запрос на патриотизм. Ключевой вопрос тут заключается в том, готовы ли политические элиты ответить на этот запрос, — поделился мнением эксперт. — Не через пропаганду и медиапроекты, а системные многолетние действия, формирующие устойчивые национальные ценности и соответствующие традиции.

Важно и то, что наше общество очень неоднородно в социально-политическом значении. Поэтому наполнение национальной идеи содержанием, а также модель реализации украинского патриотизма для разных социальных групп должны быть компромиссным универсалистским вариантом, который отвергает любые формы дискриминации и учит доброжелательности украинцев друг к другу. Не уверен, что мы двигаемся именно в этом направлении, – добавил заместитель директора Института социологии НАНУ.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что стоит за нежеланием украинцев идти в ТЦК на мобилизацию.