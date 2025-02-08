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Фронт майже в 30 км. У селі на Донбасі гроші йдуть не на оборону, деталі тендеру

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Фронт знаходиться за 30 км від Андріївки Новина оновлена 08 лютого 2025, 12:20
Фронт знаходиться за 30 км від Андріївки. Фото Колаж "Телеграфу"

До війни Росії проти України в селі проживали 1044 особи

Андріївська сільська рада Краматорського району Донецької області у розпал російського наступу вирішила закупити предмети, загальна орієнтовна сума яких перевищує мільйон гривень.

Про це йдеться у тендері, опублікованому на порталі держзакупівель dozorro.org. Так, на трикотажні рукавиці там вирішили витратити 19 960 гривень, на віники – 3 634 гривень, на господарський інвентар – 23 640 гривень, совки для збирання – 2 975 гривень тощо.

Але й це не все: послуги водопостачання та водовідведення (в адмінбудинках) коштують 15 000 гривень, а послуги з очищення вигрібних ям від стічних вод та рідких відходів – 75 017 гривень.

На канцелярські предмети у сільраді хочуть витратити 84 463 гривень, а на папки та швидкозшивачі – 24 794 гривень.

На придбання швидкоспоруджувального наземного бетонного укриття для захисту населення хочуть витратити 1 018 944 гривень.

До війни Росії проти України у селі проживали 1044 особи. Нині фронт знаходиться майже за 30 кілометрів від села. Про це повідомляє OSINT-проект DeepState.

Відстань від Андріївки до лінії фронту. Джерело: DeepState

Як повідомляв "Телеграф" раніше, міська рада Дніпра хоче витратити 430 тисяч гривень на прапори, незважаючи на війну.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Війна #Тендер #Село #Фронт #Андріївка