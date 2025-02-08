Фронт почти в 30 км. В селе на Донбассе деньги идут не на оборону, детали тендера

До войны России против Украины в селе проживали 1044 человек

Андреевский сельский совет Краматорского района Донецкой области в разгар российского наступления решил закупить предметы, общая ориентировочная сумма которых превышает миллион гривен.

Об этом речь идет в тендере, опубликованном на портале госзакупок dozorro.org. Так, на трикотажные рукавицы там решили потратить 19 960 гривен, на веники — 3 634 гривен, на хозяйственный инвентарь — 23 640 гривен, совки для уборки — 2 975 гривен и так далее.

Но и это не все: услуги водоснабжения и водоотведения (в админзданиях) стоят 15 000 гривен, а услуги по очищению выгребных ям от сточных вод и жидких отходов — 75 017 гривен.

На канцелярские предметы в сельсовете хотят потратить 84 463 гривен, а на папки и быстросшиватели — 24 794 гривен.

На приобретение быстровозводимого наземного бетонного укрытия для защиты населения хотят потратить 1 018 944 гривен.

До войны России против Украины в селе проживали 1044 человек. Сейчас фронт находится почти в 30 километрах от села. Об этом сообщает OSINT-проект DeepState.

Расстояние от Андреевки до линии фронта. Источник: DeepState

Как сообщал "Телеграф" ранее, городской совет Днепра хочет потратить 430 тысяч гривен на флаги, несмотря на войну.