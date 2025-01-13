Вистачило б на кілька FPV-дронів: у селі за 2 км від лінії фронту хочуть витратитися на канцелярію

Населений пункт знаходиться в прифронтовій зоні

В Україні продовжують гриміти скандали навколо тендерів — нещодавно на Харківщині компанія-підрядник отримала майже 10 млн гривень на будівництво укріплень, але роботи не було завершено. Не менш жахлива ситуація в населеному пункті Удачне Донецької області: місцева влада вирішила витратити майже 100 тисяч гривень на закупівлю канцелярських товарів.

Про це йдеться з даних тендерної документації на онлайн-порталі держзакупівель zakupivli.pro. Російські війська знаходяться за два кілометри на схід від населеного пункту.

Неподалік розташований адміністративний кордон з Дніпропетровською областю — до нього росіянам залишається близько 7 кілометрів.

Замовником виступила селищна рада Удачного. Населений пункт розташовано у Покровському районі Донецької області. До російського вторгнення там проживало 1699 осіб.

Що ще відомо про тендер

Орієнтовна дата початку проведення відкритих торгів – другий квартал 2025 року. Там також хочуть витратити 100 тисяч гривень на закупівлю паперу для друку.

Крім того, місцева влада хоче витратити:

200 тисяч гривень – на закупівлю бензину А-95;

50 тисяч гривень – на ритуальні послуги;

50 тисяч гривень – на оплату послуг з оплати послуг мережі Інтернет.

Куди могли б піти ці гроші

Ці гроші, теоретично, можна було б витратити, наприклад, на закупівлю FPV-дронів. Якщо вірити інтернет-пошуковикам, то стартова ціна FPV становить 9 000-10 000 гривень та вище.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, народний депутат України розповіла, чому українці не можуть витратити гроші із "тисячі Зеленського" на фортифікації.