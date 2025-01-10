Рус

У Кременчуці під час війни хочуть витратити близько пів мільйона на зрізані квіти (тендер)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Міськрада Кременчука закупить зрізані квіти за величезною ціною Новина оновлена 10 січня 2025, 17:39
Міськрада Кременчука закупить зрізані квіти за величезною ціною. Фото Колаж "Телеграфу"

Відповідний тендер опубліковано у відкритому доступі

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області оголосив про проведення тендеру на закупівлю зрізаних квітів. Сума складає майже півмільйона гривень.

Цей тендер опублікований на онлайн-платформі державних закупівель zakupivli.pro. Загалом виконком міської ради Кременчука планує закупити 16 тисяч штук квітів. Точна сума тендеру складає 455 тисяч гривень.

Термін постачання товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31 грудня 2025 року включно. Кінцевий термін подання пропозицій – до 16 січня 2025 року.

Умови оплати: 100% оплата протягом 60 робочих днів із дня підписання видаткової накладної. За даними тендерної документації, заплановані відкриті торги, але з певними особливостями. Валютою, якою планується проводити оплату закупівель, є гривня. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників не потрібні. Також не потрібна дата та час розкриття тендерних пропозицій щодо закупівлі зрізаних квітів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі хочуть витратити 36 мільйонів гривень на утримання 16 фонтанів.

Теги:
#Кременчук #Квіти #Тендер #Закупівля