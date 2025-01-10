У Кременчуці під час війни хочуть витратити близько пів мільйона на зрізані квіти (тендер)

Відповідний тендер опубліковано у відкритому доступі

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області оголосив про проведення тендеру на закупівлю зрізаних квітів. Сума складає майже півмільйона гривень.

Цей тендер опублікований на онлайн-платформі державних закупівель zakupivli.pro. Загалом виконком міської ради Кременчука планує закупити 16 тисяч штук квітів. Точна сума тендеру складає 455 тисяч гривень.

Термін постачання товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31 грудня 2025 року включно. Кінцевий термін подання пропозицій – до 16 січня 2025 року.

Умови оплати: 100% оплата протягом 60 робочих днів із дня підписання видаткової накладної. За даними тендерної документації, заплановані відкриті торги, але з певними особливостями. Валютою, якою планується проводити оплату закупівель, є гривня. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників не потрібні. Також не потрібна дата та час розкриття тендерних пропозицій щодо закупівлі зрізаних квітів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі хочуть витратити 36 мільйонів гривень на утримання 16 фонтанів.