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Зарплати так швидко не зростають: різниця в ціні однакового кошика в "АТБ" у 2020 та 2026 роках вражає

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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Як змінилася вартість покупок
Як змінилася вартість покупок. Фото Колаж "Телеграфу"

За той самий кошик тепер доведеться заплатити майже у п’ять разів більше

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За шість років звичні походи до супермаркету стали відчутно дорожчими: ціни на продукти та товари повсякденного вжитку зросли, а суми в чеках уже не ті, що раніше.

"Телеграф" порівняв ціни в "АТБ" у 2020 та 2026 роках, щоб з’ясувати, наскільки подорожчали звичні покупки та скільки сьогодні довелося б заплатити за той самий набір товарів.

Скільки тепер коштує старе замовлення

У мобільному застосунку "АТБ" є функція "Повторити замовлення", яка дає змогу знову додати до кошика товари з попередньої покупки. "Телеграф" скористався нею, щоб порівняти вартість замовлення 2020 року з його ціною у 2026-му.

У 2020 році за це замовлення потрібно було заплатити 367,45 грн. Тепер при оплаті звичайною карткою його вартість становить 1731,55 грн — на 1364,10 грн більше, ніж шість років тому.

Отже, сума замовлення зросла приблизно у 4,7 раза. Далі розглянемо, як за цей час змінилися ціни на окремі товари та які позиції подорожчали найбільше.

Ціни на продукти в 2020 році. Фото: "Телеграф"
Ціни на продукти в 2020 році. Фото: "Телеграф"
Ціни на продукти в 2026 році. Фото: "Телеграф"
Ціни на продукти в 2026 році. Фото: "Телеграф"

Які товари подорожчали в кілька разів

Ціни на продукти в 2020 році. Фото: "Телеграф"
Ціни на продукти в 2020 році. Фото: "Телеграф"

Один із найпоказовіших прикладів — чорний мелений перець "Мрія". У 2020 році упаковка вагою 20 г коштувала 4,40 грн, а у 2026-му за таку саму кількість спеції потрібно заплатити 17,90 грн. Це приблизно вчетверо більше.

Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році

Відчутно змінилася й ціна вермішелі швидкого приготування "Мівіна" зі смаком курячого бульйону. Якщо шість років тому упаковка коштувала 4,90 грн, то тепер — 19,40 грн. Водночас її вага трохи відрізняється: 60 г у 2020 році проти 59,2 г у 2026-му.

Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році

Ще один приклад — яйця "Квочка". Десяток яєць вищої категорії у 2020 році коштував 26,40 грн, а у 2026-му аналогічна позиція обійдеться у 87,90 грн. Різниця становить 61,50 грн.

Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році

Соняшникова олія об'ємом 0,85 л також стала дорожчою. У 2020 році пляшка "Олейна" коштувала 35,80 грн, тоді як у 2026-му аналогічний об'єм олії "Розумний вибір" коштує 77,17 грн. Різниця становить 41,37 грн.

Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році

Скільки тепер коштують солодощі та молочні продукти

Подорожчання торкнулося і товарів, які часто купують для перекусу.

Йогурт "Растішка" з бананом об'ємом 115 г у 2020 році коштував 7,90 грн. У 2026-му за нього потрібно заплатити 17,90 грн — більш ніж удвічі дорожче.

Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році

Зросла й ціна печива Roshen Multicake з начинкою "полуниця-крем". У 2020 році упаковка вагою 195 г коштувала 13,70 грн, а у 2026-му пачка вагою 180 г продається за 42,90 грн.

Тобто ціна упаковки зросла більш ніж утричі, хоча її вага стала меншою на 15 г.

Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році

Зміни помітні не лише в продуктовому кошику. Наприклад, гель для душу та шампунь Arko Men Cool 2 в 1 об'ємом 260 мл у 2020 році коштував 28,90 грн. У 2026-му ціна такого самого засобу становить 103,90 грн — приблизно у 3,6 раза більше.

Ціни на засоби гігієни в 2026 році
Ціни на засоби гігієни в 2026 році

Як змінилися ціни на курятину та овочі

Змінилася й вартість продуктів, які часто купують для приготування домашніх страв. У 2020 році задня четвертина курчати-бройлера "Наша Ряба" коштувала 53,45 грн, а у 2026-му охолоджена четвертина продається за 80,29 грн за кілограм.

Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році

Буряк першого ґатунку шість років тому коштував 3,95 грн, тоді як тепер його ціна становить 13,89 грн/кг. Ріпчаста цибуля також подорожчала: з 3,79 грн у 2020 році до 18,89 грн/кг у 2026-му

Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році
Ціни на продукти в 2026 році

Раніше "Телеграф" розповідав, що порівняння цін 2022 року та зараз засмутило українців.

Теги:
#Ціни #Продукти #Супермаркет #АТБ #Засоби гігієни