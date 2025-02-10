Чекав свого часу у серванті: на радянському сервізі можна непогано підзаробити

Порцеляна збереглася у хорошому стані, без реставрації та видимих дефектів

Старі порцелянові сервізи перетворюються з предметів побуту на вигідні інвестиції. За радянський фарфор з позолотою та ручним розписом колекціонери готові платити чималі гроші.

Найбільший попит мають вироби відомих українських підприємств, зокрема Довбиського заводу. Саме такий рідкісний сервіз зараз виставлений на продаж на ресурсі "Віоліті".

Кавовий набір виробництва Довбиського заводу 70-80-х років виставлений на торги за стартовою ціною 1690 гривень. За лотом одночасно стежать дев'ять потенційних покупців. До комплекту входять кавник, цукорниця, вершківниця, чотири чашки та чотири блюдця.

Сервіз вирізняється кобальтовим покриттям, багатою позолотою та вишуканим ручним розписом. Порцеляна збереглася у хорошому стані, без реставрації та видимих дефектів.

Довбиський фарфоровий завод, заснований 1823 року в Житомирській області, славиться якістю своїх виробів. Посуд радянського періоду цього підприємства характеризується довговічністю та стійкістю декоративних елементів.

Продавець пропонує доставку "Новою поштою" по всій території України. Також доступна міжнародна доставка для закордонних колекціонерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на аукціоні продається серія рідкісних столітніх фото з видами старого Києва. Початкова ціна одного лоту складає 400 гривень.