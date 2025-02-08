В Україні за шалені гроші продають мініатюрних коней. Що в них особливого (фото)

Зріст конячок — 125-133 см у загривку

В Україні квартирних поросят рідкісного окрасу продають за чималі гроші, а уельські поні коштують від 8 тисяч євро. Їх завозять з європейських країн.

Пропозиції розміщено на популярній платформі купівлі-продажу. Ціна коливається від 8 000 до 8 500 євро.

Наприклад уельську поні-дівчинку з Нідерландів продають за 8 500 євро. Тварина перебуває у Києві.

Стільки ж просять за золоту уельську кобилу поні, яку було завезено з ЄС, конячка має повний пакет документів. Їй 3 з половиною роки, у загривку вона 133 см заввишки.

Є й трохи дешевша пропозиція — уельських поні, привізних з Голландії продають за ціною від 8 тисяч євро. Є як жеребці та кобили, зріст конячок — 125-133 см у загривку.

Що відомо про уельських поні

Уельські поні, які беруть свій початок з гірських регіонів Уельсу, на сьогодні є найчисленнішою породою поні в Європі. Ці граційні тварини належать до британської групи гірських та лісових поні, чия історія сягає часів римського завоювання Британських островів. Офіційне визнання порода отримала в 1902 році.

Уельський поні нагадує мініатюрного верхового коня, проте відрізняється більшою легкістю в управлінні. Особливістю породи є плавні, розмашисті рухи та відмінні стрибкові здібності – якості, притаманні спортивним коням.

Представники породи вирізняються жвавим характером, невибагливістю у догляді та універсальністю використання. Їхні природні здібності дозволяють успішно виступати у різноманітних кінних дисциплінах: від дитячого та дорослого кінного спорту до драйвингу, вестерну, стипль-чезу та парфорсного полювання. Поєднання граційних рухів, потужного поштовху задніми кінцівками та вражаючих стрибкових якостей робить цих поні універсальними спортивними партнерами.

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