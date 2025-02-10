Ждал своего времени в серванте: на советском сервизе можно неплохо подзаработать

Фарфор сохранился в хорошем состоянии, без реставрации и видимых дефектов

Старые фарфоровые сервизы превращаются из предметов быта в выгодные инвестиции. За советский фарфор с позолотой и ручной росписью коллекционеры готовы платить немалые деньги.

Наибольшим спросом пользуются изделия известных украинских предприятий, в частности Довбышского завода. Именно такой редкий сервиз сейчас выставлен на продажу на ресурсе "Виолити".

Кофейный набор производства Довбысского завода 70-80-х годов выставлен на торги по стартовой цене 1690 гривен. За лотом одновременно следят девять потенциальных покупателей. В комплект входят кофейник, сахарница, сливочница, четыре чашки и четыре блюдца.

Сервиз отличается кобальтовым покрытием, богатой позолотой и изысканной ручной росписью. Фарфор сохранился в хорошем состоянии, без реставрации и видимых дефектов.

Довбышский фарфоровый завод, основанный в 1823 году в Житомирской области, славится качеством своих изделий. Посуда советского периода этого предприятия характеризуется долговечностью и стойкостью декоративных частей.

Продавец предлагает доставку "Новой почтой" по всей территории Украины. Также доступна международная доставка для зарубежных коллекционеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на аукционе продается серия редких столетних фото с видами старого Киева. Начальная цена одного лота составляет 400 гривен.