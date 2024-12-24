На аукціоні продається дивний малюнок української художниці, що нагадує каракулі

Це занадто навіть для поціновувачів авангардизму

Українка Марія Герлейн, що живе у Германії, продає власний малюнок "Молоко в стакані ІІ" за 55 доларів. Проте він настільки дивний, що викликав жваве обговорення.

Лот художниця розмістила на Facebook-сторінці "Сіль-Соль", яка є загальнодоступним майданчиком для продажу/купівлі сучасного візуального мистецтва (18+). На малюнку — два прямокутники, зафарбована білою фарбою пляма та темні "каракулі" збоку.

"Молоко в стакані ІІ, 2024 конверт, олівці, акрил, 21 х 27,9 см, не оформлена, Київ, 2150 грн., 55 USD", — підписала автор свій живопис.

Проте в коментарях під малюнком нема охочих придбати цей "шедевр". Натомість багато саркастичних коментарів.

"Цей витвір має висіти в Луврі! Обок Мони Лізи!", "Дратувати публіку — це теж мистецтво… Я так зможу, дитина так зможе… Не зможете!!! Бо це зробили до вас", ""Жорстокий" постмодерн", "Я, звичайно, люблю авангардизм, але це за межею добра та зла", "Зараз домалюю чек і я вам напишу", — іронізують в мережі.

Водночас один з дописувачів заступився за художницю. Проте навіть він зауважив, що ціна малюнок, заявлена авторкою, зависока.

"Навіщо бути такими злими? Кожен має право на самовираження.Єдине що потрібно зауважити,так то що коштує занадто дорого. Не потрібно так зневажати людину, схаменіться", — написав один з коментаторів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Полтаві у сквері біля Малої академії мистецтв було встановлено монумент відомому мандрівному українському філософу Григорію Сковороді. Проте на голову памʼятника почепили ганчірʼя.