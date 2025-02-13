День святого Валентина: як правильно вітати українською в СМС та месенджерах, щоб не зіпсувати свято
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Щороку напередодні свят багато українців стикаються з питанням, як правильно написати привітання, не порушуючи правил правопису
У сучасному світі, коли більшість привітань ми надсилаємо в месенджерах та соціальних мережах, грамотність набуває особливого значення. Помилки у написанні назв свят можуть не лише зіпсувати враження від привітання, але й викликати незручність у відправника.
"Телеграф" пропонує детально розглянути правила написання назв свят в українській мові. Розберемо найпоширеніші випадки на прикладі улюбленого багатьма свята – Дня святого Валентина.
Оскільки День закоханих щороку викликає чимало запитань щодо правильного написання його назви, наводимо основні правила в українській мова. Вони допоможуть вам писати грамотно.
Загальні правила написання назв свят
В українській мові з великої літери пишуться:
- перше слово у назві свята;
- власні назви у складі назви свята.
Правильне написання назви свята кохання
Існує два варіанти назви цього свята:
1. День святого Валентина
- "День" – з великої літери, бо це перше слово у назві свята;
- "святого" – з малої, бо це загальна назва;
- "Валентина" – з великої, бо це власне ім'я.
2. День усіх закоханих
- "День" – з великої літери, як перше слово у назві свята;
- "усіх" та "закоханих" – з малої літери, оскільки це загальні назви.
Приклади правильного написання
Правильно:
- Вітаю з Днем святого Валентина!
- Зі святом – Днем усіх закоханих!
Неправильно:
- день Святого валентина;
- День Всіх Закоханих.
Важливо пам'ятати
Якщо назва свята вживається в середині речення після слів "зі святом", "вітаю з" тощо, правила написання залишаються тими самими: "Вітаю з Днем святого Валентина!", "Зі святом всіх закоханих". У привітаннях після коми назва свята все одно пишеться з великої літери: "Кохана, з Днем святого Валентина".
До речі, подібні правила застосовуються й до інших свят: День Незалежності України, День знань, День матері тощо. Навіть якщо назва свята стоїть не на початку речення, правила написання великої літери залишаються незмінними. Перше слово в назві свята та власні назви пишуться з великої літери незалежно від місця у реченні.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити про кохання українською. Багато українців досі використовують некоректні мовні конструкції, запозичені з російської, такі як "зізнаватися" або "признаватися" в коханні.