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День святого Валентина: як правильно вітати українською в СМС та месенджерах, щоб не зіпсувати свято

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
День святого Валентина
День святого Валентина. Фото Колаж "Телеграф"

Щороку напередодні свят багато українців стикаються з питанням, як правильно написати привітання, не порушуючи правил правопису

У сучасному світі, коли більшість привітань ми надсилаємо в месенджерах та соціальних мережах, грамотність набуває особливого значення. Помилки у написанні назв свят можуть не лише зіпсувати враження від привітання, але й викликати незручність у відправника.

"Телеграф" пропонує детально розглянути правила написання назв свят в українській мові. Розберемо найпоширеніші випадки на прикладі улюбленого багатьма свята – Дня святого Валентина.

Оскільки День закоханих щороку викликає чимало запитань щодо правильного написання його назви, наводимо основні правила в українській мова. Вони допоможуть вам писати грамотно.

Загальні правила написання назв свят

В українській мові з великої літери пишуться:

  • перше слово у назві свята;
  • власні назви у складі назви свята.

Правильне написання назви свята кохання

Існує два варіанти назви цього свята:

1. День святого Валентина

  • "День" – з великої літери, бо це перше слово у назві свята;
  • "святого" – з малої, бо це загальна назва;
  • "Валентина" – з великої, бо це власне ім'я.

2. День усіх закоханих

  • "День" – з великої літери, як перше слово у назві свята;
  • "усіх" та "закоханих" – з малої літери, оскільки це загальні назви.

Приклади правильного написання

Правильно:

  • Вітаю з Днем святого Валентина!
  • Зі святом – Днем усіх закоханих!

Неправильно:

  • день Святого валентина;
  • День Всіх Закоханих.

Важливо пам'ятати

Якщо назва свята вживається в середині речення після слів "зі святом", "вітаю з" тощо, правила написання залишаються тими самими: "Вітаю з Днем святого Валентина!", "Зі святом всіх закоханих". У привітаннях після коми назва свята все одно пишеться з великої літери: "Кохана, з Днем святого Валентина".

До речі, подібні правила застосовуються й до інших свят: День Незалежності України, День знань, День матері тощо. Навіть якщо назва свята стоїть не на початку речення, правила написання великої літери залишаються незмінними. Перше слово в назві свята та власні назви пишуться з великої літери незалежно від місця у реченні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити про кохання українською. Багато українців досі використовують некоректні мовні конструкції, запозичені з російської, такі як "зізнаватися" або "признаватися" в коханні.

Теги:
#Українська мова #Правила #Мова #День Святого Валентина