Щоб не зганьбитися на День святого Валентина: як правильно сказати про почуття українською

Українська мова багата на слова для вираження почуттів

У День святого Валентина мільйони людей освідчуються в коханні своїм половинкам. Кожен прагне знайти особливі слова, щоб висловити найщиріші почуття.

Українська мова має багато тонкощів у висловленні романтичних емоцій, проте не всі знають, як правильно це робити. З мовними нюансами освідчень знайомить експерт-філолог Олександр Авраменко.

В українській мові є два слова для висловлення почуттів – "кохати" та "любити". "Кохати" вживають для романтичних почуттів до людини. "Любити" підходить для висловлення симпатії до речей, захоплень та прихильності до рідних.

А слова "зізнаватися" та "признаватися", за словами філолога, не притаманні українській мові, коли йдеться про почуття кохання. Ці слова доречні в офіційних ситуаціях, зокрема під час допиту чи судового засідання.

Натомість для висловлення романтичних почуттів існує більш природне українське слово – "освідчитися". Важливо пам'ятати про правильне написання цього слова через літеру "д".

Філологи застерігають від плутанини зі схожим за звучанням словом "освічений", яке означає "грамотний", "той, хто має освіту". Ці слова мають різне походження та значення в українській мові.

Українська мова багата на слова для вираження почуттів. Правильне їх використання допомагає зберегти автентичність мови та точно передати емоції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ідеї подарунків на День святого Валентина своїми руками. Оберіть ідею, що найбільше пасує вашій половинці, і зробіть цей день незабутнім.