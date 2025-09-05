Поспати, переодягтись і помитись. "Укрзалізниця" здивувала українців дивним купе (відео)

Українці вражені його виглядом та ціною за проїзд

"Укрзалізниця" має незвичні купе, де всередині є три місця, рукомийник та місце для перевдягання. Потяг курсує з Києва до Хелма.

Відео показала в мережі українка, яка потрапила в це дивне купе. За словами жінки, друга полиця розкладається, а з того ж боку є і третя полиця.

Авторка відео показала, що знаходиться з іншої сторони купе. Там є фіранка, а за нею сидяче місце, ймовірніше, щоб переодягтись. Також є маленький столик, а під ним рукомийник. Також багато місця для зберігання своїх речей, є шафа для води.

Реакція українців

Коментатори під дописом залишили свою думку про це дивне купе. Одна з жінок написала, що воно не вартує тих грошей. Також пишуть, що квиток коштує понад 5 тисяч гривень, але поїздка була не дуже.

Люди подякували, що жінка зняла відео і зазначили, що їхати цим потягом не хочуть. А інші навпаки кажуть, що воно затишне, тому і коштує відповідно.

У коментарях пишуть, що найгірше місце — це середня полиця у цьому купе. Також було зазначено, що це потяг часів СРСР, його називали "дипломатичним".

