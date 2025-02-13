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День святого Валентина: как правильно поздравлять на украинском в СМС и мессенджерах, чтобы не испортить праздник

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
День святого Валентина
День святого Валентина. Фото Коллаж "Телеграф"

Каждый год в канун праздников многие украинцы сталкиваются с вопросом, как правильно написать поздравления, не нарушая правил правописания

В современном мире, когда большинство поздравлений мы присылаем в мессенджерах и социальных сетях, грамотность приобретает особое значение. Ошибки в написании названий праздников могут не только испортить впечатление от поздравления, но и вызвать неудобство отправителя.

"Телеграф" предлагает детально рассмотреть правила написания названий праздников в украинском языке. Разберем самые распространенные случаи на примере любимого многими праздниками – Дня святого Валентина.

Поскольку День влюбленных каждый год вызывает немало вопросов относительно правильного написания его названия, приводим основные правила в украинском языке. Они помогут вам писать грамотно.

Общие правила написания названий праздников

В украинском языке с заглавной буквы пишутся:

  • первое слово в названии праздника;
  • имена собственные в составе названия праздника.

Правильное написание названия праздника любви

Существует два варианта названия этого праздника:

1. День святого Валентина

  • "День" – с большой буквы, потому что это первое слово в названии праздника;
  • "святого" – с малой, потому что это общее название;
  • "Валентина" – с большой, потому что это собственное имя.

2. День усіх закоханих

  • "День" – с большой буквы, как первое слово в названии праздника;
  • "усіх" и "закоханих" – со строчной буквы, поскольку это общие названия.

Примеры правильного написания

Правильно:

  • Вітаю з Днем святого Валентина!
  • Зі святом – Днем усіх закоханих!

Неправильно:

  • день Святого Валентина;
  • День Усіх Закоханих.

Важно помнить

Если название праздника употребляется в середине предложения после слов "зі святом", "вітаю з" и т.п., правила написания остаются теми же: "Вітаю з Днем святого Валентина!", "Зі святом всіх закоханих". В поздравлениях после запятой название праздника все равно пишется с заглавной буквы: "Кохана, з Днем святого Валентина".

Кстати, подобные правила применяются и к другим праздникам: День Незалежності України, День знань, День матері и прочие. Даже если название праздника стоит не в начале предложения, правила написания прописной буквы остаются неизменными. Первое слово в названии праздника и собственные названия пишутся с прописной буквы независимо от места в предложении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить о любви на украинском языке. Многие украинцы до сих пор используют некорректные языковые конструкции, заимствованные из русского языка, такие как "признаваться" или "признаваться" в любви.

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