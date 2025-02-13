День святого Валентина: как правильно поздравлять на украинском в СМС и мессенджерах, чтобы не испортить праздник
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Каждый год в канун праздников многие украинцы сталкиваются с вопросом, как правильно написать поздравления, не нарушая правил правописания
В современном мире, когда большинство поздравлений мы присылаем в мессенджерах и социальных сетях, грамотность приобретает особое значение. Ошибки в написании названий праздников могут не только испортить впечатление от поздравления, но и вызвать неудобство отправителя.
"Телеграф" предлагает детально рассмотреть правила написания названий праздников в украинском языке. Разберем самые распространенные случаи на примере любимого многими праздниками – Дня святого Валентина.
Поскольку День влюбленных каждый год вызывает немало вопросов относительно правильного написания его названия, приводим основные правила в украинском языке. Они помогут вам писать грамотно.
Общие правила написания названий праздников
В украинском языке с заглавной буквы пишутся:
- первое слово в названии праздника;
- имена собственные в составе названия праздника.
Правильное написание названия праздника любви
Существует два варианта названия этого праздника:
1. День святого Валентина
- "День" – с большой буквы, потому что это первое слово в названии праздника;
- "святого" – с малой, потому что это общее название;
- "Валентина" – с большой, потому что это собственное имя.
2. День усіх закоханих
- "День" – с большой буквы, как первое слово в названии праздника;
- "усіх" и "закоханих" – со строчной буквы, поскольку это общие названия.
Примеры правильного написания
Правильно:
- Вітаю з Днем святого Валентина!
- Зі святом – Днем усіх закоханих!
Неправильно:
- день Святого Валентина;
- День Усіх Закоханих.
Важно помнить
Если название праздника употребляется в середине предложения после слов "зі святом", "вітаю з" и т.п., правила написания остаются теми же: "Вітаю з Днем святого Валентина!", "Зі святом всіх закоханих". В поздравлениях после запятой название праздника все равно пишется с заглавной буквы: "Кохана, з Днем святого Валентина".
Кстати, подобные правила применяются и к другим праздникам: День Незалежності України, День знань, День матері и прочие. Даже если название праздника стоит не в начале предложения, правила написания прописной буквы остаются неизменными. Первое слово в названии праздника и собственные названия пишутся с прописной буквы независимо от места в предложении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить о любви на украинском языке. Многие украинцы до сих пор используют некорректные языковые конструкции, заимствованные из русского языка, такие как "признаваться" или "признаваться" в любви.