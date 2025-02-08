Розлучення в декілька кліків - "Дія" готує нову функцію

Після онлайн-одруження в "Дії" з’явиться і розлучення

Незабаром українці зможуть розлучатися онлайн через застосунок "Дія". Наразі команда розробників перебуває на стадії аналізу можливості впровадження цієї функції.

Про що повідомила заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль.

Як працюватиме послуга?

Механізм розлучення через "Дію" ще опрацьовується, проте очікується, що він буде дуже подібним до процедури онлайн-одруження, яка вже діє в застосунку та користується популярністю.

З липня 2023 року українці можуть одружитися за кілька кліків без походів у РАЦС. Для цього достатньо подати заяву в застосунку "Дія", обрати дату для реєстрації шлюбу та оплатити данну послугу. Аналогічний підхід планується і для процедури розлучення.

Що зміниться для українців?

Якщо ця функція стане доступною, розлучитися через "Дію" зможуть подружжя, які не мають спільних неповнолітніх дітей та майнових суперечок. Це значно спростить бюрократичні процеси та позбавить людей необхідності звертатися до державних установ.

Цифровізація державних послуг продовжує розширюватися, і нова ініціатива може зробити ще один важливий крок до повної онлайн-автоматизації сімейних відносин в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що застосунок "Дія" потрапив до рейтингу TIME, чим відзначився?