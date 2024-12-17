В Україні запустили єдину Дія.Картку для всіх держвиплат: де отримати

Єдину картку для виплат можна відкрити вже у кількох банках

В Україні запустили єдину картку для всіх державних виплат. Вона називається Дія.Картка.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, картку було створено Міністерством цифрової трансформації спільно з українськими банками.

"Замість кількох різних карток – один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат", — зазначив він.

Де можна відкрити Дія.Картку?

Зараз єдину картку для виплат можна відкрити в кількох банках, що приєдналися:

•ПриватБанк

•А-банк

•Акордбанк

•Глобус банк

•monobank

Незабаром, за обіцянками Федорова, цей список побільшає.

Зазначається, що 16 грудня на Дія.Картці стартувала перша послуга — еКнига. Пізніше Мінцифри планує перевести на картку виплати за програмою "єПідтримка", включно з тими, що були у 2021-2023 роках. Федоров також анонсував, що у грудні запустять ще одну соціальну виплату.

"з часом на Дія.Картці буде більше державних програм з "фарбованими" коштами для цільових виплат", — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Мінекономіки роз’яснили, до якого числа можна оформити "тисячу Зеленського".