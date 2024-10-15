Допоможе зекономити у магазинах: у "Дія" з’явилася нова функція (відео)

Новий інструмент введений для більшої зручності користувачів

У популярний український додаток "Дія" додали нову функцію до сервісу Нацкешбек — сканер штрих-кодів. Завдяки цьому можна заздалегідь дізнатися, чи кешбек нараховується за той, чи інший товар, замість того, щоб питати касирів або шукати позначку на упаковці.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також пояснив, як користуватися новою функцією.

"Просто відкриваєте "Дію", наводите сканер на штрихкод і дізнаєтеся, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — "Дія" сповістить про це. А далі рішення за вами — вибрати цей товар чи інший", — сказав Федоров.

Він додав, що бета-тестування Нацкешбека триває вже більше ніж місяць. За цей час розробники дивляться як працює сервіс, а також додають новий функціонал.

Федоров також опублікував відеоінструкцію, в якій користувачам програми пояснюють, як користуватись новою функцією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський анонсував запуск платформи "Зроблено в Україні" у лютому цього року. Платформа стане майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців, тобто бізнесу. Вона також повинна включати програму українського кешбеку "Купляй українське".