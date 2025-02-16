Мобілізація заброньованих. Чи можуть призвати на служби під час переоформлення документів

У постанові Кабміну все вказано

В Україні під час воєнного стану діє обов'язкова мобілізація усіх військовозобов'язаних, але певна категорія громадянин має бронь. Однак виникає питання: чи можуть територіальні центри комплектування (ТЦК) мобілізувати особу під час оформлення броні.

Як зазначено у постанові Кабміну України, усі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані рішеннями Міністерства економіки або через портал "Дія" слід оновити до 28 лютого 2025 року.

Це стосується тих, хто має бронь до 1 грудня 2024 року. Тобто держава виділяє майже 3 місяці чоловікам на переоформлення документів. Протягом цього часу за законом ТЦК не мають права мобілізувати.

Проте, якщо термін оновлення броні прострочено, уповноважений орган може вручити військовозобов'язаному повістку. Саме тому переоформлювати документи слід у вказаний державою термін, аби уникнути непорозуміння.

У 2025 році чоловіки мають переоформити бронь до 1 березня, якщо ж вони не встигнуть, їх можуть мобілізувати на законних засадах.

Нагадаємо, що навіть громадянин з відстрочкою може отримати повістку від ТЦК. Її можуть надіслати поштою, і цей лист треба обов'язково забрати, бо повістка вважається вручено, коли вона надійшла на пошту.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібно мати при собі кожному військовозобов’язаному.