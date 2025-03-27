Стало відомо, скільком українцям вже заблокували рахунки через несплату штрафу ТЦК

Існує обмеження у часі як для призначення, так і для стягнення штрафу за порушення військового обліку та правил мобілізації

В Україні понад 25 тисячам військовозобов'язаних заблокували рахунки за несплату штрафу за порушення правил мобілізації. Для здійснення блокування банківського рахунку необхідна відповідна ухвала суду.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна". Як для призначення, так і для стягнення штрафу ТЦК, існує обмеження у часі.

"За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб", – відповіли на запит видання у пресслужбі Міністерства юстиції. Блокування рахунку можливо тільки після рішення суду, яке потім передають виконавчій службі.

Чи є обмеження у строках

Відповідно до Кодексу України про Адміністративні правопорушення, державний орган має лише три місяці, щоб виконати постанову про адміністративне стягнення, розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та Партнери" Данило Гончаренко.

"Тобто якщо було скоєне адмінпорушення, повʼязане з правилами військового обліку, а потім накладена постанова про штраф, то у ТЦК та СП дійсно є три місяці на те, щоб реалізувати цю постанову", – пояснив він.

Що стосується строків від дати здійснення правопорушення, то для статей про порушення правил обліку та мобілізації, вони особливі. Адмінстягнення можуть накласти протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

"Тут це працює так: якщо людина порушила правила військового обліку, і це було виявлено, то у ТЦК є три місяці на ухвалу постанови про штраф. Але це стосується лише адмінвідповідальності. Дані строки жодним чином не стосуються розшуку, не знімають з особи обовʼязку оновити данні, пройти ВЛК тощо. В той час як адміністративна відповідальність може бути погашена, розшук людині ніхто не зніме, він залишиться", – уточнив Гончаренко.

Раніше за ухилення від мобілізації судили чоловіка в Чернігівській області. Обвинувачений не з’явився до ТЦК у визначений час, хоча отримав повістку. Коли представник ТЦК приїхав за ним, він сховався в кущах.