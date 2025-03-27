Мобілізація у квітні: кого з чоловіків призвуть у першу чергу
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Можуть призвати й без бойового досвіду
Мобілізація військовозобов’язаних громадян триває. У квітні 2025 року першочергово мобілізуватимуть чоловіків, які можуть закрити критичні кадрові потреби Збройних сил.
Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Військовозобов’язані можуть бути призвані як з досвідом служби, так і без нього, за умови, що:
- у них немає законних підстав для відстрочки або бронювання;
- вони визнані придатними до військової служби за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК).
Мобілізація громадян віком від 50 до 60 років відбувається на загальних підставах. Однак частіше їх спрямовують у підрозділи забезпечення, штаби або тилові служби.
Кого мобілізують у першу чергу
Як не раз наголошувало українське військове керівництво, особлива увага приділяється мобілізації спеціалістів із бойовим досвідом. Передусім армія потребує:
- штурмовиків;
- артилеристів;
- розвідників;
- водіїв броньованої техніки;
- фахівців ППО;
- зв’язківців та операторів БПЛА.
Окрім цього, у ЗСУ потрібні люди, які мають специфічну або дефіцитну військову спеціальність.
Нагадуємо, до 25 років чоловіки вважаються призовниками, тому вони не підлягають мобілізації. Проте з 18 років можуть призвати на службу лише військовозобов'язаних громадян, а саме:
- чоловіків, які відслужили в армії у мирний час;
- випускників військових кафедр або військових вишів, які отримали військово-облікову спеціальність;
- людей, які пройшли альтернативну (невійськову) службу;
- колишніх працівників поліції, рядового складу МВС або Держмитслужби, які були звільнені зі служби.
Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців не підлягають мобілізації. Хто отримає відстрочку з 1 квітня.