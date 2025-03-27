Мобілізація у квітні: кого з чоловіків призвуть у першу чергу

Можуть призвати й без бойового досвіду

Мобілізація військовозобов’язаних громадян триває. У квітні 2025 року першочергово мобілізуватимуть чоловіків, які можуть закрити критичні кадрові потреби Збройних сил.

Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Військовозобов’язані можуть бути призвані як з досвідом служби, так і без нього, за умови, що:

у них немає законних підстав для відстрочки або бронювання;

вони визнані придатними до військової служби за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК).

Мобілізація громадян віком від 50 до 60 років відбувається на загальних підставах. Однак частіше їх спрямовують у підрозділи забезпечення, штаби або тилові служби.

Кого мобілізують у першу чергу

Як не раз наголошувало українське військове керівництво, особлива увага приділяється мобілізації спеціалістів із бойовим досвідом. Передусім армія потребує:

штурмовиків;

артилеристів;

розвідників;

водіїв броньованої техніки;

фахівців ППО;

зв’язківців та операторів БПЛА.

Окрім цього, у ЗСУ потрібні люди, які мають специфічну або дефіцитну військову спеціальність.

Нагадуємо, до 25 років чоловіки вважаються призовниками, тому вони не підлягають мобілізації. Проте з 18 років можуть призвати на службу лише військовозобов'язаних громадян, а саме:

чоловіків, які відслужили в армії у мирний час;

випускників військових кафедр або військових вишів, які отримали військово-облікову спеціальність;

людей, які пройшли альтернативну (невійськову) службу;

колишніх працівників поліції, рядового складу МВС або Держмитслужби, які були звільнені зі служби.

Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців не підлягають мобілізації. Хто отримає відстрочку з 1 квітня.