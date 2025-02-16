Мобилизация забронированных. Могут ли призывать на службы при переоформлении документов

В постановлении Кабмина все указано

В Украине во время военного положения действует обязательная мобилизация всех военнообязанных, но определенная категория гражданина имеет бронь. Однако возникает вопрос: могут ли территориальные центры комплектования (ТЦК) мобилизовать людей при оформлении брони.

Как отмечено в постановлении Кабмина Украины, все отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные решениями Министерства экономики или через портал "Действие", следует обновить до 28 февраля 2025 года.

Это касается тех, кто имеет бронь до 1 декабря 2024 года. То есть государство выделяет почти три месяца мужчинам на переоформление документов. За это время по закону ТЦК не имеют права мобилизовать.

Однако если срок обновления брони просрочен, уполномоченный орган может вручить военнообязанному повестку. Поэтому переоформлять документы следует в указанный государством срок, чтобы избежать недоразумения.

В 2025 году мужчины должны переоформить бронь до 1 марта, если они не успеют, их могут мобилизовать на законных началах.

Напомним, что даже гражданин с отсрочкой может получить повестку от ТЦК. Ее могут отправить по почте, и это письмо нужно обязательно забрать, потому что повестка считается вручённой, когда она поступила на почту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужно иметь при себе каждому военнообязанному.