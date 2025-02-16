Trustee Plus готовит трансформационное обновление: новый уровень криптовалютной свободы

Пока компания не раскрывает всех деталей обновления, однако уже понятно, что изменения будут значительными

Trustee Plus объявила о скором выходе обновленного криптокошелька, который, по словам компании, перевернет представление о цифровых финансах в Украине. Релиз запланирован на 5 марта 2025 года и ожидается, что эта версия изменит стандартные подходы к работе с криптовалютами.

До официального запуска новых функций Trustee Plus организовала тестирование среди выбранной группы пользователей. Также создан онлайн-ресурс с таймером отсчета до релиза. Это подогревает интерес криптосообщества и формирует ожидания среди потенциальных пользователей.

Клиенты, желающие узнать больше о нововведениях, могут подать заявку на участие в закрытом Telegram-канале. Регистрация открыта через этот сайт, а участники получат не только доступ к эксклюзивной информации, но и возможность выиграть призы от Trustee Plus.

Пока компания не раскрывает всех деталей обновления, однако уже понятно, что изменения будут значительными. Ожидается внедрение передовых технологий, усиление защиты пользователей и новые функции, которые могут существенно изменить рынок цифровых финансов.

"Trustee Plus — это больше, чем просто криптокошелек. Это экосистема, позволяющая связать классические финансы и цифровые активы в единую среду. Наше обновление — это настоящий прорыв в развитии цифровых решений, и мы хотим, чтобы пользователи стали частью этого процесса", — отметил генеральный директор Trustee Plus Вадим Груша.

2024 год стал успешным для компании. Более 151 000 пользователей оформили платежные карты Trustee Card, а количество загрузок приложения превысило 700 000. Кроме этого, объем обменных операций достиг 27 миллионов, что указывает на масштабы использования криптокошелька.

Компания стремительно приобретает популярность благодаря многим положительным отзывам о Trustee. Они подтверждают удобство интерфейса и высокую функциональность. Пользователи отмечают интуитивную навигацию и широкий спектр возможностей, что делает Trustee Plus одним из лидеров Web3-сервисов в Украине.

Trustee Plus также получила признание среди экспертов. Эксперты по изданию Incrypted включили компанию в топ-10 криптокошельков 2025 года. Они говорят о специализированном подходе фирмы, передовых технологиях и решениях, учитывающих пожелания клиентов.