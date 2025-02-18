"Никто не может диктовать": Песков сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Россия якобы считает суверенным правом любого государства вступление в Евросоюз, в том числе Украины.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении РФ к возможному вступлению Украины в ЕС.

"Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать", — заявил он.

При этом Песков добавил, что у РФ другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью.

"Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", — подытожил он.

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