ЄС хоче прискорити вступ України: озвучено плани на першу половину 2025 року

Усього кластерів шість

Європейський союз має намір відкрити два переговорні "кластери" з Україною в першій половині 2025 року. Тим самим Брюссель хоче прискорити процес вступу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на представників блоку. Зазначається, що для України вступ до ЄС став би великим досягненням.

"ЄС необхідно розвивати далі та приймати нових членів", — зазначила головний дипломат ЄС Кая Каллас, додавши, що необхідно посилювати тиск на Росію, щоб наблизити завершення війни.

Київ уже юридично може розпочати переговори про вступ, але навіть перший кластер не розпочато. Загалом у переговорах 35 розділів, розділених на шість кластерів.

"З технічного погляду ми можемо бути готові відкрити два кластери для України у першій половині року", — сказала єврокомісар з розширення Марта Кос.

При цьому вона зазначила, що подальший прогрес Києва все ж таки залежатиме від згоди всіх членів ЄС. А нині не всі країни готові до вступу України.

Як повідомлялося раніше, Польща на пів року очолила ЄС на підставі ротаційного головування. Варшава визначила енергетику, оборону та економіку як свої головні пріоритети на цей період. При цьому вважається, що вона приділить питанням України куди більше уваги, ніж раніше робила Угорщина.