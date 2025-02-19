Холодный фронт принесет снег в Украину: кому ждать осадков

В некоторых областях заснежит

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода из-за поступления арктического воздуха. Первая половина недели будет особенно морозной, но к выходным температура несколько повысится.

20 февраля большинство регионов Украины накроют снег, кроме западных областей. Снегопады также дойдут до Крыма. Об этом свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды на 20 февраля.

На дорогах будет храниться гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночная температура будет составлять от -7° до -12°С, в северных и восточных областях похолодает до -13°С. Днем термометры будут от -1° до -6°С, на юге и Закарпатье от -3° до +2°С.

Снег в Украине 20 февраля

21 февраля осадки прекратятся, лишь в Крыму ночью возможен небольшой снег. Гололедица останется на большинстве дорог Украины. Ветер сменит направление на северо-восточное, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны порывы до 15-17 м/с. Ночью температура снизится до -6...-11°С, на севере, востоке и в Карпатах до -11...-18°С. Днем воздух прогреется до -2…-7°С, на западе и юге от -4° до +1°С.

Прогноз погоды на 21 февраля.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Киеве держатся стабильные морозы. Будет ли снежить в эти дни.